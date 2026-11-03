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Gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz menghadirkan momen perenungan yang menyentuh saat timnya menghadapi Villarreal di Liga Champions pada Selasa malam. Pemain timnas Spanyol itu memanfaatkan pentas Eropa untuk memberikan penghormatan tulus kepada rekan senegaranya, Jesus de Miguel, yang kepergiannya secara mendadak telah mengguncang dunia sepakbola.

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Ruiz beri penghormatan kepada rekan senegaranya yang meninggal dunia

Komunitas sepakbola berduka pekan ini setelah kabar memilukan bahwa penyerang CD Tenerife Jesus de Miguel meninggal dunia pada usia 30 tahun. Sang penyerang meninggal pada Selasa pagi setelah mengalami henti jantung yang dipicu benturan keras di lapangan dengan kiper FC Andorra Jesus Owono dalam pertandingan Segunda Division pada Senin. Kabar itu tersiar hanya beberapa jam sebelum lawatan PSG ke Estadio de la Ceramica dan membuat banyak pemain Spanyol tampak terpukul oleh tragedi tersebut.

Ketika Ruiz mencetak gol pada menit ke-17, pikirannya langsung tertuju kepada mendiang penyerang tersebut. Mantan pemain Napoli itu tidak melakukan selebrasi meriah seperti biasanya. Ia justru memperagakan angka sembilan dengan tangannya, nomor punggung yang dikenakan De Miguel, sebelum menunjuk ke langit dengan khidmat. Sikap gelandang itu menunjukkan bahwa meski timnya tampil menggila di lapangan, hatinya bersama mereka yang berduka di tanah airnya.

PSG memberondong Villarreal dalam waktu yang memecahkan rekor

Meski penghormatan Ruiz menjadi sorotan karena begitu menyentuh, penampilan juara Prancis itu juga luar biasa tanpa ampun. Tim asuhan Luis Enrique mencatatkan pencapaian mencengangkan dengan mencetak empat gol hanya dalam delapan menit, praktis mengakhiri persaingan bahkan sebelum banyak suporter sempat duduk di kursi mereka. Villarreal, yang dijuluki Kapal Selam Kuning, dibuat kewalahan oleh gelombang serangan PSG yang memadukan penyelesaian akhir tajam dengan pressing intens sejak peluit awal.

Rentetan gol dimulai pada menit kesembilan ketika Joao Neves memanfaatkan kemelut dari sepak pojok untuk membuka skor. Sebelum tuan rumah sempat mengatur napas, Desire Doue memanfaatkan kelengahan pertahanan untuk menggandakan keunggulan hanya tiga menit kemudian. Penderitaan tim Spanyol itu berlanjut ketika Senny Mayulu, yang memimpin lini serang, melepaskan tembakan keras untuk mencetak gol ketiga pada menit ke-13. Ruiz kemudian menambahkan gol keempat sekaligus terakhir dalam periode penuh gol itu pada menit ke-17, memastikan PSG menguasai pertandingan dalam seperempat jam pertama yang bersejarah.

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Sepakbola bersatu dalam duka

Keadaan tragis seputar kematian De Miguel memicu curahan dukungan dari seluruh dunia, melampaui rivalitas domestik dan perbedaan tingkat kompetisi. Tenerife sebelumnya mengeluarkan pernyataan memilukan yang mengonfirmasi kepergiannya: "Diliputi duka, dengan tenggorokan tercekat dan tak percaya bahwa ini benar-benar terjadi, CD Tenerife dengan sangat menyesal mengumumkan kepergian tragis Jesus de Miguel Alameda."

Klub itu juga menyampaikan pesan keluarga: "Keluarga Jesus de Miguel ingin berterima kasih kepada semua orang atas setiap pesan dukungan yang diterima, seraya dengan tulus meminta agar privasi mereka dihormati sepenuhnya pada saat-saat yang sangat berat ini."

Bagi Ruiz, kesempatan untuk menghormati sesama pesepakbola di panggung terbesar sepakbola Eropa menjadi pengingat betapa eratnya ikatan dalam komunitas olahraga ini. Meski laga Liga Champions itu memiliki arti penting, prioritas sang gelandang adalah mengenang seseorang yang hidupnya berakhir tragis terlalu cepat.