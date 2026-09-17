Dalam sebuah film dokumenter tentang perjalanan Inggris di Piala Dunia 2026, pelatih asal Jerman Thomas Tuchel, manajer timnas Inggris, membela perubahan defensif kontroversialnya selama kekalahan di semifinal melawan Argentina.

Tuchel memikul tanggung jawab atas keputusannya beralih ke sistem yang lebih defensif, menjelaskan alasan perubahan tersebut, namun ia mengakui buruknya waktu penerapannya.

Setelah unggul 1-0 hingga menit ke-85, Inggris menelan kekalahan mengejutkan dari Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 (1-2).

Dua bulan berselang, Thomas Tuchel masih dilanda kekecewaan atas perubahan dramatis dalam jalannya laga tersebut.

Tuchel menyatakan dalam film dokumenter itu: "Kalian boleh mencoba membunuh saya di sini, tapi ini adalah luka saya, bukan luka kalian."

Pelatih asal Jerman itu gagal membawa Inggris meraih gelar pertama mereka di Piala Dunia sejak tahun 1966, dan pers Inggris menimpakan tanggung jawab utama atas kegagalan ini kepadanya karena pilihan taktik yang hati-hati.

Tuchel berkata sebagaimana dikutip jaringan "RMC SPORT": "Tidak ada yang lebih menderita daripada saya, dan tidak ada yang lebih ingin menang daripada saya. Mereka bisa menyiksamu tanpa henti dan berpikir: 'Seandainya kau melakukan perubahan lain, kita pasti memenangkan pertandingan.' Tapi kau tidak mengetahui hal itu."

Meski demikian, pelatih Jerman itu mengakui bahwa mungkin ia beralih ke sistem defensif terlalu dini dalam pertandingan, dengan dalih bahwa kelelahan Inggris yang kian meningkat sepanjang turnamen, serta tekanan Argentina yang datang di akhir laga, memaksanya mengambil keputusan tersebut.

Ia melanjutkan: "Tentu saja, kami bisa saja melakukan perubahan menyerang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, kami bisa saja melakukannya, dan mungkin kami kalah 2-1, lalu orang bertanya-tanya: 'Apakah dia gila? Dia menutup pertandingan melawan Norwegia dengan lima bek, jadi kenapa dia tidak menutupnya dengan lima bek (melawan Argentina)?'"

Ia melanjutkan: "Saya rasa, berdasarkan apa yang saya lihat, pengalaman saya, informasi yang saya miliki, dan tingkat kenekatan yang ditunjukkan Argentina, pergantian pemain beruntun serta pergantian menyerang yang terus-menerus, inilah solusi saya untuk masalah tersebut. Inilah inti dari campur tangan seorang pelatih. Saya berusaha membantu; kami tidak melakukan apa pun demi kepentingan pribadi atau semacamnya. Kami hanya berusaha membantu."

Setelah Anthony Gordon membuka skor di menit ke-55, timnas Inggris mendapati diri mereka berada di bawah tekanan besar, dan tekanan ini mencapai puncaknya bersamaan dengan jeda minum air di pertengahan babak kedua.

Pada titik itu, Thomas Tuchel mengambil keputusan untuk mengganti Gordon dengan bek Ezri Konsa.

Tuchel mengenang: "Momen yang menentukan, jika saya mengingat kembali apa yang memengaruhi keputusan saya: kami membiarkan sebuah gol tercipta tepat sebelum jeda minum air. Dan saya berkata pada diri sendiri: kami tidak akan selamat dari ini. Ini akhirnya. Kami tidak menguasai bola, tidak bertahan dengan baik, dan tidak bertahan dengan benar dalam skema 4-4-2. Kami butuh bantuan."

Ia menutup: "Saya memilih skema 5-3-2, dan kami mengubah struktur kami. Karena saya rasa kami bisa mengelola umpan silang dengan lebih baik, dan kami selalu punya tiga bek di jantung pertahanan jika umpan silang terus berdatangan. Kemudian kami beralih ke skema 5-4-1. Saya bahkan berpikir: 'Kami akan melewati ini.' Tapi waktunya terlalu dini. Terlalu dini untuk pola pikir ini."

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