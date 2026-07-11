Momen Terpopuler di Piala Dunia... Kisah sebuah lagu yang membuat para pemain Argentina terperangkap setelah kekalahan dari Mesir

Piala Dunia edisi kali ini menjadi saksi munculnya sejumlah lagu yang terkait dengan kemenangan yang diraih oleh berbagai tim nasional, termasuk lagu “Bintang Keempat” milik tim nasional Argentina.

Lagu tersebut menjadi sangat populer setelah dinyanyikan oleh para pemain timnas Argentina di ruang ganti, usai mengalahkan timnas Mesir dengan skor 3-2, Selasa lalu, di Stadion Atlanta, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Lagu tersebut memicu kontroversi karena liriknya mengandung beberapa isyarat politik, terutama terkait Kepulauan Falkland yang masih menjadi sengketa dengan Inggris, hingga ada yang menuntut agar sanksi dijatuhkan kepada para pemain Argentina akibat hal tersebut.

Stasiun radio Prancis “Radio Monte Carlo” mewawancarai penyanyi Argentina Pablo Quintana, yang dikenal dengan nama panggung “Palmeto”, pencipta lagu tersebut, untuk membahas proses penciptaannya beberapa bulan sebelum Piala Dunia dimulai.

Palmetto berkata: “Enam bulan lalu, saya sedang duduk di rumah memikirkan cara menggabungkan kecintaan saya pada sepak bola dan musik, dan begitulah lagu ‘Bintang Keempat’ tercipta. Lagu ini merupakan versi baru dari lagu ‘La No Me Arrepiento de Este Amor’ karya penyanyi Natalia Oreiro.”

Ia menjelaskan: “Saya memikirkan Piala Dunia terakhir Messi, Maradona dan pengusirannya dari Piala Dunia 1994, serta Kepulauan Falkland. Seperti yang Anda tahu, kami memiliki sejarah yang penuh gejolak.”

Al-Mito juga berbicara tentang perasaannya setelah melihat para pemain Argentina menyanyikan lirik lagunya usai mengalahkan Mesir, di mana ia berkata: “Inilah sumber kebanggaan terbesar saya, melihat para pemain menyanyikan lagu yang saya ciptakan.”

Dia menambahkan: “Tidak ada hal yang lebih membahagiakan daripada ini bagi saya. Saya sangat bahagia, bahkan menangis saat menelepon ibu dan teman-teman saya. Ini kebahagiaan yang tak terbayangkan. Kami selalu memimpikan hal-hal besar, tetapi saya tidak pernah membayangkan lagu ini akan memiliki dampak sebesar ini.”

Timnas Argentina sedang bersiap menghadapi Swiss, Minggu dini hari, di Kota Kansas, Amerika Serikat, dalam babak perempat final Piala Dunia 2026.