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Tiga laga tanpa kemenangan: Bayern Munich, yang kehilangan banyak pemain dan lama bermain dengan sepuluh orang, hanya mampu imbang 0-0 di markas Hamburger SV. Berikut penilaian setiap pemain Bayern.

Hasil imbang melawan 1. FC Köln, kekalahan di markas OSC Lille, perdebatan seputar Jamal Musiala, yang kembali absen akibat robekan serat otot . Ditambah lagi cedera yang dialami Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Harry Kane. Bayern bertandang ke Hamburg dalam kondisi terpukul secara mental dan kekurangan pemain.

Vincent Kompany secara mengejutkan memasukkan Sacha Boey, Bara Ndiaye, dan Noah Codjo-Evora ke susunan pemain inti . Bayern memang mendominasi sebagian besar pertandingan, tetapi nyaris tidak menciptakan peluang. Pada menit ke-44, Joshua Kimmich menerima kartu merah langsung akibat tindakan kasar yang tidak perlu .

Borussia Dortmund dapat memperlebar keunggulan di puncak klasemen Bundesliga menjadi empat poin jika mengalahkan Bayer Leverkusen pada Minggu.

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Baca laporan pertandingan Bayern Munich di markas Hamburger SV di sini.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Jonas Urbig

Melakukan penyelamatan yang mungkin paling tak biasa sepanjang kariernya sejauh ini. Pada menit ke-48, Urbig khawatir, tanpa alasan, sapuan Stanisic ke arah gawang sendiri akan dianggap sebagai umpan balik yang disengaja. Karena itu, alih-alih menepis bola dengan tangan, ia menyundulnya melewati mistar tepat sebelum bola melintasi garis gawang. Dengan cara yang lebih lazim, Urbig menggagalkan tendangan bebas mengejutkan Albert Grönbaek (45+1) dan tembakan Sebastiaan Bornauws dari jarak dekat (49). Nilai: 2,5.

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Sacha Boey

Melakoni penampilan perdananya sebagai pemain inti musim ini setelah lima kali tampil sebagai pemain pengganti dengan waktu bermain singkat. Boey berusaha keras, tetapi kurangnya menit bermain terlihat jelas. Nilai: 4.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Min-Jae Kim

Sangat solid saat bertahan, termasuk dalam duel penting melawan Patson Daka yang berhasil lolos dari penjagaan (23). Kim juga memberi kontribusi dalam serangan: Pada menit ke-19, ia mengirim umpan terobosan apik kepada Ndiaye sebelum peluangnya tercipta, lalu pada menit ke-60 menggiring bola secara mengesankan ke kotak penalti lawan. Nilai: 2.

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Jonathan Tah

Masuk ke susunan pemain inti menggantikan Dayot Upamecano. Jauh lebih jarang mencuri perhatian dibandingkan rekan duetnya, Kim, tetapi tetap tampil cukup baik. Nilai: 3.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Josip Stanisic

Melanjutkan kebiasaannya berganti sisi di lini pertahanan. Melawan HSV, Stanisic kembali memulai laga di sisi kiri. Pada menit ke-48, ia menyapu bola ke arah gawang sendiri sehingga memicu penyelamatan Urbig dengan sundulan. Pada menit ke-63, Stanisic sangat beruntung tidak mendapat hukuman atas tendangannya terhadap Rössing-Lelesiit. Nilai: 4.

IMAGO

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Joshua Kimmich

Pada menit keempat, Kimmich nyaris mencetak gol langsung dari sepak pojok. Setelah itu, ia berusaha menggerakkan permainan, tetapi tidak memberi dampak menentukan sebelum diusir dengan kartu merah langsung menjelang jeda akibat tindakan yang sama sekali tidak perlu. Alexander Rössing-Lelesiit lebih dulu mendorong Kimmich dengan ringan, lalu Kimmich menarik rambutnya hingga terjatuh. Nilai: 6.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Tom Bischof

Menjadi sosok aktif dalam duet gelandang bertahan. Bischof mencatat jauh lebih banyak sentuhan bola dibandingkan pemain Bayern lainnya, memenangi banyak duel, dan melepaskan sejumlah umpan yang membuka ruang. Nilai: 3.

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Lennart Karl

Kemerosotan performanya semakin sulit dijelaskan . Seperti saat melawan Köln dan Lille, Karl kembali tampil sangat buruk di sayap kanan melawan HSV. Diganti pada menit ke-52, tampaknya karena masalah pada pinggul. Nilai: 5.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Aleksandar Pavlovic

Sering menguasai bola, tetapi pada akhirnya tidak memberi dampak sebagai gelandang serang. Nilai: 4.

IMAGO

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Bara Ndiaye

Sebelumnya, pemain asal Senegal berusia 18 tahun itu baru tampil dua kali dengan total empat menit bermain musim ini. Melawan HSV, Ndiaye untuk pertama kalinya masuk susunan pemain inti, tepatnya di posisi yang tidak biasa baginya, sayap kiri. Pada menit ke-19, ia muncul dalam posisi berbahaya di kotak penalti, tetapi tembakannya diblok. Selebihnya ia tidak menonjol dan diganti saat jeda. Nilai: 4,5.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Noah Codjo-Evora

Setelah percobaan dengan Karl, Bischof, dan Konrad Laimer gagal, Kompany untuk pertama kalinya memasang Noah Codjo-Evora sejak awal sebagai pemain paling depan saat melawan HSV. Penyerang berbakat berusia 19 tahun itu memang berulang kali menawarkan diri untuk menerima bola, tetapi tetap kesulitan terlibat dalam permainan. Selain satu tembakan pada menit kesembilan, ia tidak memberi kontribusi berarti. Nilai: 5.

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Pemain pengganti

Luis Diaz: Masuk menggantikan Ndiaye saat jeda, penampilan keduanya sebagai pemain pengganti sejak pulih dari robekan berkas otot. Diaz menempati sayap kiri dan setidaknya sedikit menghidupkan serangan Bayern. Nilai: 3,5.

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Konrad Laimer: Menggantikan Karl pada menit ke-52, lalu bermain sebagai penyerang sayap kanan sebelum harus kembali keluar pada menit ke-87 karena mengalami masalah fisik. Nilai: 4.

Nathaniel Brown: Masuk menggantikan Laimer sesaat sebelum pertandingan berakhir. Tidak dinilai.