Sebuah laporan media mengungkap perkembangan mengejutkan dalam hubungan antara Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, dengan pemain timnya, bintang asal Prancis, Ousmane Dembele.

Ousmane Dembele tidak pernah menyembunyikan kenyataan bahwa ia berutang banyak kepada Luis Enrique. Dialah pelatih yang benar-benar mengubah kariernya dan membawanya meraih Ballon d'Or 2025.

Meski demikian, hubungan ini bukannya tanpa momen ketegangan, seperti yang terjadi baru-baru ini di ruang ganti Stadion Roazhon Park.

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Setelah tertinggal 2-0 dalam pertandingan pertamanya di Ligue 1 melawan Rennes, yang tidak dapat dimainkan di Stadion Parc des Princes akibat buruknya kondisi lapangan, Luis Enrique mengejutkan semua orang dengan menarik keluar Dembele pada babak kedua, dan menggantikannya dengan Ferran Torres yang membawa timnya menyamakan kedudukan pada penampilan perdananya dengan mencetak dua gol.

Luis Enrique berkata setelah pertandingan: "Inilah sepak bola. Paris Saint-Germain belum memenangkan apa pun, sama sekali tidak ada. Jika kau sibuk dengan apa yang sudah kau menangkan, maka kau tidak akan memenangkan apa pun. Hal terpenting bagiku adalah tidak ada ruang untuk berpuas diri: kau harus membuktikan dirimu setiap hari, di setiap sesi latihan, di setiap pertandingan. Kalau tidak, mudah sekali untuk merasa puas diri."

Ia melanjutkan: "Tidak. Tujuan kami adalah selalu menang, dan untuk mencapainya, kau harus keluar dari zona nyamanmu. Apakah itu jelas?"

Surat kabar "L'Equipe" mengungkap adanya momen-momen tegang di ruang ganti antara Luis Enrique dan Dembele.

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Di akhir pertandingan, pemain Prancis itu menjadi pemain Paris Saint-Germain terakhir yang naik ke bus, dan menurut "L'Equipe", hal itu disebabkan karena Ousmane tetap menunggu pelatihnya.

Dembele tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, dan ia menyepakati dengan Luis Enrique untuk memperpanjang masa liburannya, serta baru akan bergabung dengan tim pada Senin mendatang. Ini berarti ia tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Lille.