“Momen menyedihkan lainnya”: Manchester United Supporters’ Trust kecam pemilik klub setelah pemecatan Michael Carrick

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Manchester United memecat manajer Michael Carrick menyusul awal musim yang buruk di Liga Primer. Namun, organisasi suporter terkemuka klub itu segera mengalihkan kesalahan kepada pemilik klub dan menuntut pertanggungjawaban segera atas krisis yang terus berlanjut di Old Trafford.

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Carrick dipecat setelah awal musim Premier League yang buruk

United telah memecat Carrick setelah baru sepuluh pertandingan menjalani musim baru Premier League. Klub itu kini berada di zona degradasi setelah hanya meraih satu kemenangan di kompetisi domestik. Para petinggi klub bertemu dengan pemilik saham minoritas Jim Ratcliffe di Monaco pada Rabu untuk menentukan nasib sang manajer.

Pernyataan resmi yang menyusul mengonfirmasi bahwa keputusan untuk melakukan perubahan itu sangat sulit diambil demi mengejar ambisi klub. Meski Carrick pergi begitu cepat, Manchester United tetap memberikan penghormatan kepada mantan gelandang itu sebagai legenda klub. Namun, kepergiannya langsung memicu kecaman keras dari para suporter terhadap struktur klub secara lebih luas di Old Trafford.

Kelompok suporter arahkan kemarahan kepada pemilik klub

Manchester United Supporters’ Trust (MUST) segera menanggapi pemecatan itu dan menyebutnya sebagai momen menyedihkan lainnya bagi klub. Mereka berpendapat bahwa akar masalahnya terletak pada jajaran petinggi klub, bukan pada manajer.

“Kepergian Michael Carrick menandai momen menyedihkan lainnya bagi Manchester United,” bunyi pernyataan MUST. “Kami berterima kasih atas pengabdiannya dan karena ia telah mengembalikan harapan pada paruh kedua musim lalu. Kedudukannya di mata para suporter tidak berkurang.

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“Alasan para penggemar Manchester United terus mendukung Michael Carrick dalam beberapa pekan terakhir adalah karena mereka tahu bahwa tanggung jawab atas masalah United tidak terutama berada di pundaknya, ataupun para pendahulunya sebagai manajer.

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“Tanggung jawab itu berada pada pemilik klub. Pengambilalihan oleh keluarga Glazer yang didanai dengan utang terus membebani klub. Ketika INEOS masuk, mereka menjanjikan prestasi olahraga yang unggul, tetapi dengan berulang kali bergantinya pimpinan bidang sepakbola, yang kami saksikan justru sebaliknya.”

Perpecahan dan frustrasi semakin dalam di Old Trafford

Frustrasi meningkat baik di tribun maupun di lapangan dalam beberapa pekan terakhir. Bek Lisandro Martinez secara terbuka mengkritik jajaran petinggi klub karena gagal mendukung Carrick di bursa transfer setelah kekalahan mereka dari Atletico Madrid di Champions League baru-baru ini.

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MUST juga menyoroti kemerosotan yang lebih dalam di klub, dengan menunjuk pada cemoohan yang belum pernah terjadi sebelumnya serta kebijakan tiket yang agresif. Mereka menyatakan bahwa para suporter dipaksa menanggung akibat dari kesalahan pengelolaan yang terus berlangsung di jajaran direksi.

“Sudah saatnya para pemilik memberikan penjelasan dan menunjukkan pertanggungjawaban,” kata MUST. “Namun, ketidakpuasan di United tidak hanya menyangkut persoalan di lapangan. Jauh dari itu.

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“Kebijakan tiket yang agresif telah semakin merusak hubungan dengan para suporter. Memperlakukan penggemar setia terutama sebagai sumber pendapatan merusak identitas mereka dan ikatan dengan tim yang membuat mereka tetap mendukungnya di masa-masa sulit. Para suporter diminta menanggung akibat dari kesalahan pengelolaan para pemilik, serta ambisi mereka terkait stadion, melalui biaya yang lebih tinggi dan hak-hak yang berkurang.”

Pochettino disiapkan sebagai manajer berikutnya

Jajaran direksi United kini harus bergerak cepat untuk menunjuk pengganti yang cakap. Mantan manajer Tottenham dan Chelsea, Mauricio Pochettino, yang saat ini menangani tim nasional putra Amerika Serikat, menjadi kandidat kuat untuk mengambil alih. Manajer yang akan datang bakal mewarisi klub yang terpecah dan skuad yang sangat membutuhkan hasil positif secepatnya untuk keluar dari zona degradasi.