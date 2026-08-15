Menit-menit terakhir laga persahabatan antara Bayern Munich dan Leipzig pada Sabtu hari ini diwarnai momen mencemaskan ketika Jamal Musiala, pemain klub Bavaria itu, pingsan di dalam lapangan, sebelum rekan barunya, Ismael Saibari, dengan cepat turun tangan untuk membantunya.

Musiala terjatuh di atas lapangan dan tampak kehilangan kesadaran selama beberapa saat, hingga Saibari langsung menghampirinya dan meminta tim medis untuk turun tangan.

Pemain internasional Jerman itu mendapat penanganan dan mampu meninggalkan lapangan dengan berjalan kaki, meski tampak terpengaruh oleh insiden tersebut. Ia digantikan oleh pemain muda asal Senegal, Bara Njiaye, pada menit ke-86.

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Insiden pingsan itu terjadi hanya beberapa menit setelah Musiala mencetak gol ketiga Bayern pada menit ke-81, berkat umpan matang dari Saibari, dalam penampilan perdana pemain Maroko tersebut dengan seragam klub Bavaria itu, setelah kepindahannya dari klub Belanda, Eindhoven, musim panas ini.

Pertandingan berakhir dengan kemenangan Bayern (3-1), di mana Luis Diaz mencetak gol pembuka, sebelum Leipzig menyamakan kedudukan, lalu Nathanael Brown dan Musiala menambah dua gol bagi tuan rumah, dalam laga yang digelar di Stadion Allianz Arena di Munich.

Pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan Bayern untuk menghadapi Piala Super domestik melawan Borussia Dortmund, Sabtu mendatang, sebelum membuka perjalanan mereka di Liga Jerman dengan menghadapi Stuttgart pada 28 Agustus.