Penyerang klub Belgia, Union Saint-Gilloise, yang berkebangsaan Ghana, Mohammed Fuseini, menjadi korban perampokan bersenjata di siang bolong pada Minggu lalu di ibu kota Belgia, Brussel. Jam tangan mewah bermerek Rolex miliknya dirampas setelah ia dikeluarkan paksa dari mobilnya oleh 3 orang bertopeng, dalam sebuah insiden yang oleh klubnya digambarkan sebagai "sangat mengejutkan".

Menurut yang diberitakan kanal "HLN" Belgia, sebuah video yang beredar di internet memperlihatkan pemain berusia 24 tahun itu ditarik paksa dari mobilnya oleh 3 orang bertopeng, sebelum mereka merampas jam tangan Rolex miliknya, yang bernilai antara 8.000 dan 14.000 euro.

Serangan itu terjadi di siang bolong, di mana dua orang lainnya menggeledah mobil Fuseini untuk mencari barang berharga lainnya, sebelum para penyerang melarikan diri dari lokasi kejadian dengan cepat, meninggalkan sang pemain dalam kondisi syok.

Klub Union Saint-Gilloise menyatakan dalam pernyataan resmi: "Gambar-gambar yang diambil pada Minggu lalu sangatlah mengejutkan," seraya menambahkan bahwa pemain tersebut sudah dapat kembali menjalani latihan setelah menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit untuk memastikan keselamatannya.

Fuseini bukanlah satu-satunya korban pada hari itu. Kantor kejaksaan agung di Brussel menyatakan: "Sebanyak 3 orang menjadi korban perampokan bersenjata ketika mereka kembali ke mobil mereka di Brussel pada hari Minggu, dan berdasarkan hasil awal penyelidikan, mereka diserang oleh sejumlah orang yang merampas berbagai barang berharga dari mereka, di antaranya jam tangan, ponsel, dan barang-barang pribadi."

Dalam perkembangan yang mencolok, pihak berwenang Belgia berhasil mengidentifikasi salah satu tersangka dan menangkapnya. Kantor kejaksaan agung di Brussel menyebutkan bahwa "selama penggeledahan rumahnya, ditemukan barang-barang hasil curian," seraya menambahkan bahwa "ia didakwa dengan tuduhan perampokan bersenjata dalam kelompok terorganisir, dan perintah penahanan telah dikeluarkan terhadapnya."

Kantor kejaksaan agung meminta penunjukan hakim untuk menyelidiki dan menahan tersangka sambil menunggu persidangan, dalam kerangka penyelidikan yang sedang berlangsung untuk mengungkap anggota lain dari kelompok yang melakukan aksi perampokan bersenjata di ibu kota Belgia tersebut.

Fuseini bermain bersama klub Union Saint-Gilloise sejak musim panas 2024, di mana ia memiliki popularitas besar di kalangan suporter Belgia. Ia telah mencetak 14 gol dalam 71 pertandingan yang ia jalani bersama klub di seluruh kompetisi, dan ia mencetak gol kemenangan di final Piala Belgia pada 14 Mei lalu, yang membawa timnya menjadi juara atas Anderlecht.