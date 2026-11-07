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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Momen mengejutkan di Mestalla: kondisi kritis memaksa wasit menghentikan laga Real Madrid

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Apa yang terjadi?

Wasit Hernández Maeso menghentikan sementara pertandingan antara Real Madrid dan Valencia, setelah salah seorang penonton mengalami gangguan kesehatan di tribune Stadion Mestalla, guna memberinya pertolongan yang diperlukan di area samping lapangan.

Wasit pun menghampiri para pemain untuk menjelaskan situasi tersebut bersama delegasi stadion, sementara tim medis memberikan perawatan kepada penonton itu, dengan keterlibatan anggota Palang Merah dan tim medis klub Valencia.

Dalam pemandangan yang mendapat respons dari para penonton, penonton yang mengalami gangguan tersebut dikeluarkan dari tribune di tengah tepuk tangan para hadirin, sebelum pertandingan dilanjutkan kembali.

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