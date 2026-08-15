Pada menit ke-84 pada Sabtu sore di Allianz Arena, suasana tiba-tiba menjadi sangat hening di Allianz Arena, Munchen. Jamal Musiala terjatuh di area permainan lawan, dan beberapa rekan setimnya langsung berlari dengan panik menghampiri pemain tim nasional yang mengalami masalah itu.

Dokter darurat juga segera berlari ke lapangan begitu wasit Robert Hartmann menghentikan pertandingan. Tak lama kemudian ada sedikit kabar melegakan. Setelah melihat Musiala secara singkat, dokter itu mundur, dan beberapa detik kemudian pemain berusia 23 tahun tersebut bisa meninggalkan lapangan dengan kakinya sendiri, meski langkahnya goyah dan terlihat terpukul.

Bahkan sesaat setelah laga berakhir, masih belum jelas apa sebenarnya yang dialami Musiala. "Akan terlihat nanti apa yang terjadi. Tapi tentu saja kami mendoakan yang terbaik," kata kapten FCB Manuel Neuer dalam wawancara dengan MagentaTV, yang juga tidak memiliki informasi lebih rinci, sama halnya dengan gelandang Leipzig Rocco Reitz.

Menurut informasi SID, Musiala mengalami serangan lemas. Ia mengeluhkan pusing dan masalah sirkulasi. Dalam pertandingan itu, suhu berada jauh di atas 30 derajat. "Yang terpenting," kata direktur olahraga Max Eberl setelah pertandingan tentang Musiala, "dia baik-baik saja."

Jamal Musiala mencetak gol sesaat sebelumnya untuk memastikan keunggulan

Beberapa menit sebelum momen mengejutkan itu, Musiala memanfaatkan umpan rekrutan baru Ismael Saibari untuk mencetak gol penutup skor 3-1 bagi timnya dalam Telekom Cup melawan Leipzig. Luis Diaz dan Nathaniel Brown, yang juga direkrut pada musim panas ini, mencetak gol lainnya untuk juara rekor Jerman itu. Sempat Brajan Gruda menyamakan kedudukan untuk tim tamu dari Sachsen.

Musiala bukan satu-satunya pemain Munchen yang harus meninggalkan lapangan demi menjaga kesehatannya. Min-jae Kim tidak bisa melanjutkan permainan setelah sekitar satu jam laga berjalan karena masalah paha.

Sejak awal pertandingan, Konrad Laimer sudah membuat semua pihak yang mendukung FC Bayern khawatir. Pemain tim nasional Austria itu tampaknya tidak bisa melanjutkan permainan setelah duel dengan David Raum dari Leipzig karena merasakan sakit hebat di kaki kanan - di area paha atau lutut.

"Konny mendapat benturan cukup awal, dan kakinya juga membengkak cukup cepat. Karena itu kami menggantinya sebagai langkah pencegahan," kata Eberl. "Kondisinya sudah sampai tidak bisa berjalan lagi dan harus ditopang. Itu bisa dilihat. Dia tidak bergerak bebas. Hari ini saya benar-benar tidak bisa mengatakan berapa lama itu akan berlangsung."

Bayern akan menjalani laga uji coba terakhir mereka pada Selasa mendatang melawan klub divisi dua 1. FC Heidenheim, sebelum pada Sabtu berikutnya menghadapi Borussia Dortmund dalam Franz Beckenbauer Supercup.