Bintang Arsenal mengalami momen memalukan dalam acara Ballon d'Or yang digelar kemarin, Senin, di London, yang menyaksikan penobatan Harry Kane, penyerang Bayern Munich, sebagai peraih penghargaan tersebut.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa pemain Brasil, Gabriel, terpaksa mengenang kembali kegagalan menyakitkannya dalam mengeksekusi penalti di final Liga Champions Eropa, pada malam besarnya di acara Ballon d'Or.

Pemain Brasil berusia 28 tahun itu gagal mengeksekusi penalti pada percobaan terakhir dalam adu penalti melawan Paris Saint-Germain pada bulan Mei, yang membuat Arsenal kehilangan gelar yang seharusnya menjadi gelar pertama mereka sepanjang sejarah di Liga Champions Eropa.

Kenangan menyakitkan itu kembali muncul ketika sebuah klip video yang menampilkan cuplikan laga penentuan di Budapest ditayangkan selama acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or yang digelar pada Senin malam di London, bertepatan dengan kemenangan klub Paris Saint-Germain sebagai klub pria terbaik tahun ini.

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Gabriel, jantung pertahanan tim Arsenal, mengenakan setelan jasnya dan berada di antara para penonton ketika cuplikan itu ditayangkan di layar besar.

Para penggemar sepak bola memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah penderitaan sang bek melalui media sosial, di mana salah satu dari mereka berkata sambil bercanda: "Dia berusaha menahan air matanya", dan yang lain menulis: "Saudaraku sedang mengalami kenangan menyakitkan", dan yang ketiga berkata: "Mereka jahat", serta yang keempat menambahkan: "Dia mengira bisa melupakannya".

Terlepas dari momen menyakitkan di Hungaria itu, Gabriel adalah salah satu pemain Arsenal yang paling menonjol pada musim lalu, musim ketika tim meraih gelar Liga Primer Inggris.

Ia menempati peringkat kedua puluh satu dalam pemungutan suara penghargaan Ballon d'Or, tertinggal enam peringkat dari rekan satu timnya di Arsenal, Declan Rice.