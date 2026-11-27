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Pada malam yang tampaknya akan dikenang suporter Trabzonspor berkat gol penentu kemenangan pada menit ke-90, bintang Mesir Mohamed Salah kembali mencuri perhatian, tetapi kali ini sama sekali bukan karena gol ataupun assist.

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Pada pekan keempat Liga Konferensi Eropa, Trabzonspor meraih kemenangan sulit namun berharga atas CSKA Sofia dengan skor 2-1 di kandang lawan. Kemenangan itu dipastikan oleh gol telat Noah Saviolo pada menit ke-90, yang memberikan tiga poin berharga bagi timnya di detik-detik akhir.

Mohamed Salah menjadi salah satu kontributor utama dalam kemenangan besar ini setelah mencetak satu gol dan satu assist. Ia sekali lagi membuktikan dirinya sebagai pemain terpenting dalam skuad tim Turki tersebut sekaligus bintang yang menjadi andalan semua orang di laga-laga penentu.

Namun, setelah peluit akhir dibunyikan, Salah mencuri perhatian dengan cara yang sama sekali berbeda, jauh dari urusan gol dan assist, dan dengan cara yang tidak diduga siapa pun.

Bintang asal Mesir itu keluar dari Stadion Balgarska Armia bersama seorang petugas keamanan. Dalam sekejap kehilangan konsentrasi setelah mengerahkan tenaga besar di lapangan, ia tanpa sengaja mendekati bus tim CSKA Sofia, yang terparkir tepat di samping bus Trabzonspor.

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Menurut video yang viral dan disiarkan oleh situs Turki “61saat”, Salah tidak menyadari perbedaan kedua bus tersebut dan menaiki anak tangga pertama bus tim lawan, seolah-olah ia sedang naik ke bus timnya sendiri seperti biasa. Adegan itu membuat semua orang terheran-heran.

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Ketika para pemain CSKA Sofia melihat Salah berdiri di anak tangga pertama bus mereka, mereka tidak bisa menahan diri dan mulai berteriak dengan keras: “Tunggu, tunggu!” untuk memperingatkan sang bintang Mesir bahwa ia berada di tempat yang salah.

Suasana sempat diliputi kebingungan selama beberapa saat sebelum Salah menyadari bahwa ia telah naik ke bus yang salah. Ia pun hanya bisa menanggapinya sambil tertawa, dalam momen spontan yang memperlihatkan sisi manusiawi dan humorisnya, jauh dari tekanan pertandingan.

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Setelah beberapa saat bercanda dan tertawa bersama para pemain CSKA Sofia, bintang Mesir itu turun dari bus dan menuju bus Trabzonspor yang benar, diiringi tepuk tangan dan tawa semua orang.

Momen lucu antara Salah dan para pemain CSKA Sofia ini menjadi salah satu momen yang tak terlupakan. Kejadian itu memberikan warna tersendiri pada malam seusai pertandingan dan mengubah ketegangan sebelum laga menjadi suasana yang penuh keakraban dan saling menghormati.

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Video kejadian tersebut menyebar dengan sangat cepat di media sosial. Ribuan suporter menanggapinya dan memuji sportivitas serta kerendahan hati Salah, juga kemampuannya mengubah situasi memalukan menjadi momen lucu yang akan diingat semua orang.

Di saat sebagian orang mengira Salah akan marah atau malu, sang bintang Mesir justru menghadapi situasi itu dengan santai dan senyum lebar. Ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pemain hebat di dalam lapangan, tetapi juga sosok yang disukai di luar lapangan.

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Pada akhirnya, malam itu ditutup dengan kemenangan penting bagi Trabzonspor, gol penentu di menit terakhir, dan momen lucu yang akan terus melekat di benak para suporter. Semua itu membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal gol dan kemenangan, melainkan juga momen-momen manusiawi yang tak terlupakan.