Momen langka: Al Hilal menghormati dua bintang Al Ittihad di laga klasik

Klub Al Hilal melakukan momen langka, setelah memutuskan untuk memberikan penghormatan kepada dua bintang rival tradisional mereka, Al Ittihad, sebelum pertandingan El Clasico di antara keduanya.

Al Hilal menjamu rival mereka, Al Ittihad, pada hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Surat kabar Saudi "Al Yaum" merilis sebuah klip video yang memperlihatkan sambutan hangat Stadion Kingdom Arena, markas Al Hilal, kepada para pemain timnas Saudi yang meraih gelar juara Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" bersama tim tersebut.

Stadion Al Hilal pun dihiasi warna hijau, dengan tulisan: "Selamat para juara Teluk", selain dipasangnya foto-foto para pemain "Al Zaeem" yang meraih gelar juara turnamen Teluk bersama timnas Saudi.

Namun, Al Hilal tidak berhenti pada penghormatan kepada para bintangnya saja, melainkan juga memasang foto Hassan Kadesh dan Mukhtar Ali, dua bintang Al Ittihad, yang turut ambil bagian dalam perjalanan menuju gelar juara bersama timnas.

Selain itu, para pemain kedua tim berdiri membentuk lorong kehormatan untuk Mohammed Al Owais, kiper Al Hilal dan timnas Saudi, saat ia memasuki Stadion Kingdom Arena sambil membawa trofi turnamen Teluk.

Timnas Saudi meraih gelar juara turnamen Teluk untuk pertama kalinya setelah absen selama 23 tahun, pada hari Selasa lalu, usai mengalahkan timnas Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 di laga final.