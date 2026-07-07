"Momen Kontroversial"... Pemain Prancis Litkser Menunjukkan Sisi Buruknya dalam Gol Ketiga Argentina

Wasit asal Prancis, François Litxer, memicu kemarahan tim nasional Mesir dan staf pelatihnya selama pertandingan melawan Argentina pada Selasa malam ini, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Selama pertandingan, wasit cenderung memihak para pemain Argentina dalam setiap kontak dengan pemain Mesir, sementara standarnya berbeda ketika keputusan tersebut menguntungkan tim Mesir.

Memberikan kartu kuning kepada para pemain Mesir merupakan hal yang mudah bagi wasit asal Prancis tersebut, yang justru bersikap lunak dalam lebih dari satu insiden yang melibatkan para pemain Argentina.

Pada babak kedua, Zico mencetak gol untuk Mesir melalui tendangan rebound yang luar biasa, namun teknologi video (VAR) membuat wasit meninjau ulang permainan dan membatalkan gol tersebut dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir, Marwan Attia, terhadap Lisandro di dekat titik penalti tim Mesir pada awal serangan.

Namun, wasit asal Prancis, François Letexier, memicu kemarahan para pendukung Mesir saat Argentina mencetak gol ketiga pada masa tambahan waktu babak kedua.

Pada awal serangan, Salah menerobos ke dalam kotak penalti Argentina dari sisi kanan dan mengalami pelanggaran yang jelas. Pada saat yang sama, rekan setimnya, Omar Marmoush, ditarik bajunya di dalam kotak penalti untuk mencegahnya maju ke arah gawang jika Salah mengoper bola.

Bola kemudian memantul dengan cepat ke area Mesir, dan Enzo Fernández mencetak gol ketiga di tengah protes keras dari para pemain Mesir dan staf pelatih.

Alih-alih meninjau ulang insiden tersebut dan mengambil keputusan yang tepat, wasit asal Prancis itu justru sengaja memprovokasi pihak Mesir dengan mengeluarkan kartu merah kepada Saafan Al-Saghir, pelatih kiper, para pemain Mesir, serta pelatih mereka, Hossam Hassan.

Dapat dikatakan bahwa wasit asal Prancis tersebut bersikap dua muka dalam pertandingan ini... satu sisi menguntungkan Argentina sepanjang pertandingan, dan sisi lainnya dengan sengaja menyingkirkan tim Mesir dari Piala Dunia dengan cara yang akan tetap menjadi noda hitam dalam karier wasitnya.