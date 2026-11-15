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Setelah Kota Lawrence di negara bagian Kansas menyambut timnas Aljazair dan ribuan pendukungnya dengan keramahan luar biasa selama Piala Dunia 2026, Aljazair membalas kebaikan tersebut dengan menjamu delegasi besar Amerika dalam kunjungan persahabatan resmi.

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Delegasi yang beranggotakan sekitar 40 hingga 42 orang dari Lawrence dan Kansas City serta Elkader di Negara Bagian Iowa itu tiba di Aljazair pada 9 November, atas undangan Presiden Abdelmadjid Tebboune.

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Delegasi Amerika Serikat itu mencuri perhatian saat menghadiri pertandingan timnas Aljazair melawan Togo, Sabtu malam, di Stadion Hocine Aït Ahmed di Kota Tizi Ouzou, dalam laga pekan ketiga kualifikasi Piala Afrika 2027, sebuah pemandangan yang menggambarkan berlanjutnya hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua pihak selama Piala Dunia 2026.

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Kantor berita Aljazair menyebutkan bahwa para anggota delegasi menyaksikan pertandingan di tengah suasana meriah, yang mencerminkan ikatan persahabatan antara rakyat Aljazair dan Amerika.

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Para anggota delegasi duduk di tribun kehormatan Stadion Hocine Aït Ahmed, dan menunjukkan dukungan mereka kepada timnas Aljazair melawan Togo, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah (1-0).

Mereka juga turut merasakan suasana dukungan bersama para suporter, dan menyanyikan lagu kebangsaan Aljazair sebelum pertandingan dimulai, dalam sebuah pemandangan yang mengingatkan pada gambar-gambar yang tersebar selama Piala Dunia, ketika timnas Aljazair dan para pendukungnya mendapat sambutan mencolok di Kota Lawrence.

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Delegasi tersebut beranggotakan sekitar 42 warga negara Amerika dari Kota Lawrence dan Kansas City di Negara Bagian Kansas, selain tokoh-tokoh dari Kota Elkader di Negara Bagian Iowa, di antaranya Wali Kota Lawrence, Brad Finkeldei, dan Wali Kota Elkader, Joshua Pope.

Selain itu, ada juga mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Aljazair, Elizabeth Moore Aubin, dan inspektur dinas kepolisian Kota Kansas, Megan Bardwell, di samping perwakilan dari Universitas Kansas dan masyarakat sipil.

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Sebelumnya, para anggota delegasi mengunjungi Pusat Teknis Nasional di Sidi Moussa, Kamis lalu, di mana mereka bertemu para pemain timnas Aljazair dan staf kepelatihan, dalam sebuah persinggahan yang memungkinkan mereka memperbarui komunikasi dengan para pemain timnas yang pernah dijamu kota mereka selama Piala Dunia.

Kunjungan itu juga mencakup sejumlah landmark dan kawasan di Aljazair, di antaranya Kota Aljir, Tipaza, dan Ghardaïa, dalam sebuah program yang bertujuan memperkuat ikatan budaya dan kemanusiaan antara kedua belah pihak.

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Kota Lawrence sebelumnya menjadi tuan rumah kamp latihan timnas Aljazair selama Piala Dunia, di mana ratusan penduduk keluar untuk menyambut para pemain di bandara, dan menunjukkan antusiasme publik yang besar terhadap para suporter Aljazair.

Di antara pemandangan yang tersebar luas adalah aksi perwira polisi Megan Bardwell yang menari bersama para suporter Aljazair.

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Para anggota delegasi menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kehangatan sambutan dan keramahtamahan Aljazair, seraya menegaskan bahwa ikatan yang terjalin selama Piala Dunia telah melampaui batas-batas olahraga, hingga berubah menjadi hubungan persahabatan antarmasyarakat yang sesungguhnya.

Media Amerika dan Aljazair menggambarkan kunjungan itu sebagai contoh "diplomasi publik", seraya menunjukkan perannya dalam memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, baik di tingkat kemanusiaan maupun budaya.

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Kehadiran delegasi di pertandingan melawan Togo menjadi salah satu momen paling menonjol dari kunjungan tersebut, dan memberikan perpanjangan baru di dalam stadion Aljazair bagi hubungan yang bermula di tribun dan jalan-jalan sebuah kota Amerika, dalam sebuah gambaran yang mencerminkan peran yang dapat dimainkan sepak bola dalam mendekatkan antarbangsa, di luar batas-batas kompetisi olahraga.