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Tiga laga tanpa kemenangan: Bayern Munich, yang kehilangan banyak pemain dan lama bermain dengan sepuluh orang, hanya mampu bermain 0-0 di kandang Hamburger SV. Berikut penilaian tiap pemain Bayern.

Imbang melawan 1. FC Köln, kalah di kandang OSC Lille, perdebatan seputar Jamal Musiala, yang kembali absen karena robekan serat otot . Ditambah cedera yang dialami Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Harry Kane. Bayern bertandang ke Hamburg dalam kondisi terpukul secara mental dan kekurangan pemain.

Vincent Kompany secara mengejutkan memasukkan Sacha Boey, Bara Ndiaye, dan Noah Codjo-Evora ke susunan pemain inti . Bayern memang mendominasi sebagian besar pertandingan, tetapi nyaris tidak menciptakan peluang. Pada menit ke-44, Joshua Kimmich diganjar kartu merah langsung akibat tindakan kasar yang tidak perlu .

Borussia Dortmund bisa memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Bundesliga menjadi empat poin jika mengalahkan Bayer Leverkusen pada Minggu.

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Baca laporan pertandingan Bayern Munich di kandang Hamburger SV di sini.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Jonas Urbig

Melakukan penyelamatan yang mungkin paling gila sepanjang kariernya sejauh ini. Pada menit ke-48, Urbig khawatir tanpa alasan bahwa sapuan Stanisic ke arah gawang sendiri bisa dianggap sebagai umpan balik yang disengaja. Karena itu, alih-alih menepis bola dengan tangan, ia menyundulnya ke atas mistar tepat di depan garis gawang. Dengan cara yang lebih lazim, Urbig menggagalkan tendangan bebas mengecoh dari Albert Grönbaek (45+1) dan tembakan jarak dekat Sebastiaan Bornauws (49). Nilai: 2,5.

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Sacha Boey

Setelah lima kali tampil sebagai pemain pengganti dalam waktu singkat, ia untuk pertama kalinya menjadi starter musim ini. Boey berusaha keras, tetapi kurangnya menit bermain terlihat jelas. Nilai: 4.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Min-Jae Kim

Sangat kokoh saat bertahan, antara lain ketika memenangi duel penting melawan Patson Daka yang lolos dari kawalan (23). Kim juga memberi kontribusi dalam serangan: pada menit ke-19, ia mengirim umpan terobosan apik kepada Ndiaye sebelum peluangnya, lalu menggiring bola secara spektakuler ke kotak penalti lawan pada menit ke-60. Nilai: 2.

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Jonathan Tah

Masuk susunan pemain inti menggantikan Dayot Upamecano. Jauh lebih jarang mencuri perhatian dibanding rekan duetnya, Kim, tetapi tetap tampil cukup baik. Nilai: 3.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Josip Stanisic

Kembali berganti sisi pertahanan. Melawan HSV, Stanisic kembali memulai pertandingan di sisi kiri. Pada menit ke-48, ia menyapu bola ke arah gawang sendiri hingga memicu penyelamatan Urbig dengan sundulan. Pada menit ke-63, Stanisic sangat beruntung karena tendangannya terhadap Rössing-Lelesiit tidak berbuah hukuman. Nilai: 4.

IMAGO

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Joshua Kimmich

Pada menit keempat, Kimmich nyaris mencetak gol langsung dari sepak pojok. Setelah itu, ia berusaha menjadi penggerak permainan, tetapi tidak memberi dampak menentukan sebelum diusir dengan kartu merah langsung akibat tindakan yang sama sekali tidak perlu sesaat sebelum jeda. Alexander Rössing-Lelesiit lebih dulu sedikit mendorong Kimmich, yang kemudian menarik rambutnya hingga terjatuh. Nilai: 6.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Tom Bischof

Berperan aktif sebagai salah satu dari dua gelandang bertahan. Bischof mencatatkan sentuhan bola terbanyak di antara seluruh pemain Bayern dengan selisih jauh, memenangi banyak duel, dan memainkan sejumlah umpan yang membuka ruang. Nilai: 3.

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Lennart Karl

Kemerosotan performanya semakin sulit dijelaskan . Seperti saat melawan Köln dan Lille, Karl juga tampil sangat buruk di sayap kanan melawan HSV. Ia diganti pada menit ke-52, tampaknya karena masalah pada pinggul. Nilai: 5.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Aleksandar Pavlovic

Sering menguasai bola, tetapi pada akhirnya tidak memberi dampak sebagai gelandang serang. Nilai: 4.

IMAGO

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Bara Ndiaye

Sebelumnya, pemain Senegal berusia 18 tahun itu baru tampil dua kali dengan total empat menit bermain musim ini. Melawan HSV, Ndiaye untuk pertama kalinya menjadi starter, tepatnya di posisi yang tidak biasa baginya di sayap kiri. Pada menit ke-19, ia muncul di area berbahaya dalam kotak penalti, tetapi tembakannya diblok. Selebihnya ia jarang terlihat dan diganti saat jeda. Nilai: 4,5.

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Nilai pemain Bayern melawan HSV: Noah Codjo-Evora

Setelah eksperimen dengan Karl, Bischof, dan Konrad Laimer gagal, Kompany untuk pertama kalinya menurunkan Noah Codjo-Evora sejak awal sebagai pemain paling depan saat melawan HSV. Penyerang muda berusia 19 tahun itu memang berulang kali menawarkan diri untuk menerima bola, tetapi tetap sulit terlibat dalam permainan. Selain satu tembakan pada menit kesembilan, ia tidak memberi kontribusi berarti. Nilai: 5.

Nilai pemain Bayern melawan HSV: Pemain pengganti

Luis Diaz: Masuk menggantikan Ndiaye saat jeda, penampilan keduanya sebagai pemain pengganti setelah pulih dari robekan berkas otot. Diaz menempati sayap kiri dan setidaknya sedikit menghidupkan serangan Bayern. Nilai: 3,5.

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Konrad Laimer: Menggantikan Karl pada menit ke-52, kemudian bermain sebagai penyerang sayap kanan dan harus kembali keluar pada menit ke-87 karena mengalami masalah fisik. Nilai: 4.

Nathaniel Brown: Masuk menggantikan Laimer sesaat sebelum pertandingan berakhir. Tidak dinilai.