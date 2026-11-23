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Rekaman momen tak biasa dari sepak bola Indonesia tengah beredar di media sosial. Julio Cesar de Freitas Filho, bek Persib Bandung, memutuskan untuk membawa sendiri lawannya, Queven da Silva Inacio, keluar lapangan saat menghadapi Bali United. Caranya melakukan itu mengundang keheranan.

Insiden itu terjadi pada menit ke-74. Queven terbaring di lapangan setelah berduel sehingga pertandingan sempat dihentikan. Ketika gelandang itu hendak berjalan sendiri menuju garis samping, Julio Cesar justru mengangkat dan membawanya ke tepi lapangan, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan cara yang mencolok.

Aksi tersebut langsung memicu protes dari kubu Bali United. Wasit turun tangan, tetapi hanya memberikan kartu kuning kepada Julio Cesar. Bek itu pun bisa menuntaskan pertandingan.

Seusai laga, pelatih Bali United Johnny Jansen mengkritik insiden yang melibatkan bek tersebut. Pelatih asal Belanda itu memahami keinginan Persib untuk segera melanjutkan permainan, tetapi menilai cara yang ditempuh tidak dapat diterima. Menurutnya, Julio Cesar bahkan layak mendapat kartu merah.

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Queven juga tidak senang dengan tindakan tersebut. Melalui Instagram, gelandang itu menunjukkan ketidakpuasannya terhadap keputusan wasit. "Ini memalukan. Hanya kartu kuning. Sepak bola macam apa ini?" tulisnya.

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Persib Bandung meraih kemenangan penting atas Bali United pada Minggu. Tim tamu unggul lebih dulu lewat Marko Dugandzic pada menit ke-66, tetapi Mariano Peralta dan Luka Menalo kemudian membalikkan keadaan menjadi 2-1. Peralta juga menerima kartu merah menjelang akhir laga.

Berkat kemenangan itu, Persib menempati peringkat keempat Liga Super Indonesia setelah sepuluh pekan pertandingan. Klub tersebut mengoleksi 19 poin, sama dengan Bali United yang berada di posisi ketiga berkat selisih gol lebih baik. Pemuncak klasemen Persija Jakarta memiliki 22 poin.

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Penggemar sepak bola Belanda punya banyak hal untuk diikuti di kompetisi Indonesia. Bali United memiliki cukup banyak pemain Belanda. Mike Hauptmeijer, Thijmen Goppel, dan Tim Receveur menjadi starter pada Minggu, sementara Remco Balk masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-77. Bali United juga ditangani pelatih asal Belanda, Jansen.

Di kubu Persib, sejumlah pemain berdarah Belanda juga tampil. Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh, dan Marc Klok semuanya menjadi starter.