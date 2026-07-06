Moises: Senang melihat Salah hengkang dari Liverpool... dan inilah sikap kami terkait perekrutannya

David Moyes, pelatih Everton, menegaskan bahwa ia senang dengan hengkangnya Mohamed Salah dari Liverpool, sekaligus menanggapi pertanyaan bercanda mengenai kemungkinan merekrut bintang Mesir tersebut yang kontraknya telah berakhir musim panas ini.

Mohamed Salah telah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu setelah karier yang penuh prestasi di Anfield, di mana ia meraih dua gelar Liga Primer Inggris, Liga Champions 2019, Piala Dunia Antarklub, serta Piala FA 2022 dan dua gelar Piala Liga Inggris.

Moyes, dalam pernyataan yang dilansir oleh "Liverpool Echo", mengakui bahwa ia senang karena pemain bernomor punggung 11 itu akhirnya hengkang dari rival sekota timnya, padahal kapten timnas Mesir—yang berharap bisa bermain melawan Argentina di perempat final Piala Dunia pada hari Selasa—telah mencetak 9 gol ke gawang The Toffees selama masa baktinya sebagai pemain di barisan The Reds.

David Moyes berkata: “Saya bukan ahli dalam membicarakan Salah, karena tim saya adalah Everton dan kami adalah pesaing yang sengit.”

Dia menambahkan: “Namun, saya rasa semua orang di Everton senang dengan kepergian Salah, karena dia tampil sangat baik selama beberapa tahun terakhir. Dia adalah pencetak gol yang hebat, pemain yang bagus, dan disukai oleh para penggemar Liverpool.”

Ia melanjutkan: “Jadi, saya rasa kita semua senang melihat Mo meninggalkan Liverpool. Saya yakin ini bukanlah akhir baginya, tetapi penampilannya selama berkarier di Liverpool sungguh luar biasa.”

Mengenai kemungkinan Salah bergabung dengan Everton, Moyes berkomentar: “Tidak, tidak. Itu tidak mungkin. Persaingannya sangat ketat, dan nilai Mohamed Salah bagi Liverpool sangat besar, jadi hal ini mustahil terjadi.”

Perlu dicatat bahwa Mohamed Salah belum mengumumkan tujuan berikutnya sejak hengkang dari Liverpool, di mana ia akan tetap berstatus pemain bebas transfer hingga perjalanan timnas Mesir di ajang Piala Dunia berakhir.