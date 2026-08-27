Fiorentina dan Como telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Moise Kean, lapor pakar bursa transfer Fabrizio Romano. Sang penyerang akan menghasilkan setidaknya 35 juta euro dan maksimal 40 juta euro untuk La Viola.

Como dan Fiorentina sudah beberapa waktu bernegosiasi mengenai Kean yang berusia 26 tahun, yang dalam beberapa musim terakhir berkembang menjadi salah satu dari sedikit titik terang di Florence. Penyerang Italia itu, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029, mencatatkan 35 gol dan 7 assist dalam 79 pertandingan.

Como pada awalnya meminjam Kean dengan biaya sepuluh juta euro, tetapi dalam kesepakatan itu terdapat opsi beli wajib senilai 25 juta euro. Selain itu, Fiorentina juga masih bisa menerima tambahan lima juta euro jika syarat bonus tertentu terpenuhi.

Kean sudah sejak lama mencapai kesepakatan dengan Como, yang di bawah asuhan pelatih Cesc Fàbregas dan didukung pemilik superkaya sedang membuat lompatan besar dalam sepak bola Italia. Musim ini I Lariani untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.

Fàbregas membutuhkan penyerang baru, karena Álvaro Morata tampaknya akan kembali ke wilayah Madrid bersama klub divisi dua Leganés. Kean terutama akan bersaing dengan mantan top skor FC Utrecht, Anastasios Douvikas.

Fiorentina, meski negosiasi dengan Como berjalan agak alot, dalam beberapa waktu terakhir memang sudah sangat memperhitungkan kepergian Kean. Klub itu kini sepenuhnya mengarahkan bidikannya kepada Joshua Zirkzee.

Menurut The Athletic, negosiasi antara Fiorentina dan Manchester United bergerak ke arah yang baik. Zirkzee yang berusia 25 tahun masih terikat kontrak di Old Trafford hingga pertengahan 2029 (dengan opsi perpanjangan satu tahun).

Fiorentina mengincar kesepakatan peminjaman senilai lima juta euro, disertai opsi beli. Untuk saat ini, belum banyak yang diketahui mengenai besarnya nilai opsi beli tersebut.