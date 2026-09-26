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Diterjemahkan oleh

Mohammed Noor: Musab Al-Juwayr Tak Bisa Dibandingkan dengan Salem Al-Dawsari!

S. Al-Dawsari
M. Al-Juwayr
Oman vs Saudi Arabia
Oman
Saudi Arabia
Gulf Cup
Al Hilal
Saudi Pro League
Arab Saudi
Oman

Apa yang dikatakan bintang Al-Ameed?

Muhammad Noor, legenda Al Ittihad dan mantan pemain timnas Arab Saudi, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait perbandingan antara Musab Al Juwayr dan Salem Al Dawsari, duo timnas Arab Saudi, dengan menegaskan bahwa membicarakan siapa yang lebih unggul di antara keduanya tidaklah berlandaskan logika, mengingat perbedaan antara perjalanan karier masing-masing pemain dan apa yang telah mereka persembahkan di atas lapangan.

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Pernyataan Noor muncul setelah dicoretnya Musab Al Juwayr dari daftar timnas Arab Saudi yang berlaga di turnamen Piala Teluk 27, di tengah kontroversi seputar posisinya di skuad Al Akhdar, terutama karena sebagian pihak menganggapnya sebagai bintang utama timnas, meski Salem Al Dawsari absen dari turnamen akibat cedera.

Legenda Al Ittihad ini menilai bahwa Salem Al Dawsari lebih unggul dibanding Al Juwayr dari segi kedudukan dan prestasi, seraya menekankan bahwa kapten Al Hilal itu merupakan sosok istimewa dalam sepak bola Arab Saudi, dan tidak bisa disandingkan secara langsung dengan pemain yang masih berada di awal kariernya.

Noor mengatakan melalui program "Layali Nabd": "Musab Al Juwayr pemain bagus, tetapi Salem Al Dawsari berbeda, dan dia yang terbaik di Arab Saudi tanpa keraguan sedikit pun."

Ia menambahkan: "Cukuplah bahwa Salem tampil sebagai starter di tengah lonjakan para pemain profesional saat ini, tetapi Musab adalah pemain yang menjanjikan, sementara Al Dawsari adalah legenda masa kini, dan kami berharap dia bisa kembali secepat mungkin."


Pernyataan Muhammad Noor mencerminkan penghargaannya yang besar atas apa yang telah dipersembahkan Salem Al Dawsari bersama timnas Arab Saudi dan Al Hilal, sekaligus penegasannya akan bakat Musab Al Juwayr dan masa depannya yang menjanjikan, sambil menantikan kembalinya kapten Al Akhdar ke lapangan setelah pulih dari cedera.

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