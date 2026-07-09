Mohamed Wahbi menantang Prancis: Kami kini lebih kuat daripada tahun 2022... dan kami tidak akan terjebak dalam perangkap ini

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, menyatakan keyakinannya yang penuh terhadap timnya yang akan menghadapi tim nasional Prancis pada Kamis malam ini di babak perempat final Piala Dunia 2026.

Dalam konferensi pers, pelatih asal Maroko itu menolak menganggap pertandingan ini sebagai hadiah atas kesuksesan timnya di Piala Dunia, sambil menegaskan bahwa ambisi mereka tidak berhenti di babak perempat final.

Ia berkata: “Ketika kalian mengatakan bahwa kami sudah meraih kesuksesan di turnamen ini, saya tidak suka itu. Penilaian akan dilakukan di akhir, seperti yang sudah saya katakan. Kami berusaha sekuat tenaga untuk menang; dan kami tidak akan mendengarkan mereka yang berkata: ‘Apa yang kalian lakukan sudah bagus, Prancis tetap favorit terkuat.’”

Dia melanjutkan: “Kami tidak akan terjebak dalam perangkap ini. Kami akan bermain untuk mencapai semifinal, seolah-olah kami berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak ada pertandingan tambahan; satu-satunya hadiah bagi kami adalah memenangkan Piala Dunia.”

Pola pikir yang jelas ini sepenuhnya mencerminkan ambisi tim nasional Maroko yang tidak lagi puas hanya dengan meraih prestasi langka, melainkan berupaya mengukuhkan posisinya di antara tim-tim elit dunia.

Menyulitkan Prancis

Wahbi mengungkapkan beberapa pemikiran taktisnya; sang pelatih meyakini bahwa kuncinya terletak pada memberikan tekanan kepada Prancis saat mereka tidak menguasai bola.

Ia menjelaskan: “Kuncinya adalah memberikan tekanan kepada mereka saat bola berada di tangan kami. Hal ini tidak hanya terbatas pada sayap saja, tetapi kami juga harus bersabar dan memanfaatkan kelemahan mereka di lini tengah. Itulah tujuannya, tetapi saya tidak akan membahas detailnya (tertawa).”

Dia juga menyatakan keyakinannya bahwa timnya telah meningkat sejak tahun 2022, dan menegaskan bahwa Maroko akan menjalani pertandingan ini tanpa rasa kurang percaya diri.

Mengenai pertemuan kedua tim di semifinal edisi 2022, ia berkata: “Kekuatan kami telah membawa kami kembali ke sini dibandingkan dengan kondisi kami empat tahun lalu. Kami terus berkembang, begitu pula Prancis. Kami lebih baik daripada saat tahun 2022. Pada tahun 2022, saya merasa menyesal sebagai seorang pendukung. Kami harus menjalani pertandingan ini tanpa penyesalan, menampilkan performa yang lebih baik, dan bermain dengan segenap kekuatan, disertai hasrat yang membara untuk menang.”

Mohamed Wahbi juga mengungkapkan keyakinan yang besar terhadap persiapan untuk pertandingan penentu ini, dan ia percaya bahwa kekuatan tim terletak pada persiapan staf pelatih.

Dia menambahkan: “Kita harus lebih baik dari lawan kita, karena semuanya bergantung pada kualitas penampilan kita. Kita memiliki pengalaman, begitu pula mereka, jadi saya tidak berpikir hal itu akan menjadi pembeda. Ini adalah pertandingan yang ketat. Energi tim nasional Maroko sangat besar, dan itulah yang akan menjadi pembeda.”

Dia menambahkan: “Sejujurnya, kami yakin dengan rencana, cara kami mempersiapkan diri untuk pertandingan ini, dan kerja keras yang telah kami lakukan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tapi saya lebih cemas menghadapi pertandingan melawan Kanada daripada pertandingan melawan Prancis ini.”

Wahbi Tetap Berpegang pada Prinsipnya

Sesuai dengan prinsipnya, Wahbi juga menolak mengubah pendekatannya meskipun acara ini sangat penting, di mana ia mengatakan: “Pendekatan harus sama di setiap pertandingan. Persyaratan harian, analisis, dan rapat tim semuanya sama, baik saat Anda bermain melawan Prancis di perempat final Piala Dunia maupun melawan Burundi dalam pertandingan persahabatan beberapa minggu yang lalu.”

Ia melanjutkan: “Anda harus selalu menjaga motivasi dan rutinitas Anda agar tetap tenang. Kami tahu seluruh negara mendukung kami, tetapi saya tidak suka mengingatkan para pemain akan hal itu; mereka sudah mengetahuinya. Mereka tahu untuk siapa mereka bermain.”