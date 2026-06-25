Mohamed Wahbi dengan penuh keyakinan: Tujuan kami adalah memenangkan Piala Dunia

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, menegaskan bahwa mereka berusaha menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi teratas, namun pada akhirnya lolos sebagai runner-up, sambil mencatat bahwa tim “Singa Atlas” mendominasi jalannya pertandingan melawan Haiti.

Timnas Maroko memastikan tempatnya di babak 32 besar Piala Dunia 2026, berkat kemenangan telak atas Haiti (4-2) pada Kamis pagi ini, di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup.

Dengan kemenangan ini, “Singa Atlas” menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua Grup C, di bawah Brasil yang memuncaki klasemen berdasarkan selisih gol, setelah keduanya mengumpulkan 7 poin.

Timnas Maroko akan bertanding di babak 32 besar melawan pemuncak Grup 6, yang terdiri dari Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Wahbi mengatakan dalam wawancara dengan saluran “BeIN Sports”: “Kami tahu bahwa tim ini tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan, dan mereka akan melakukan segalanya demi mencetak gol.”

Dia melanjutkan: “Kami menghadapi beberapa kesulitan, tetapi mereka hanya melepaskan dua tembakan ke gawang kami, sementara kami benar-benar menguasai permainan. Saya rasa timnas Maroko belum pernah mendominasi seperti ini di Piala Dunia sebelumnya, dan jangan lupa bahwa kita sedang membicarakan Piala Dunia.”

Wahbi menambahkan: “Kami mendapat banyak peluang di babak pertama, dan performa kami membaik di babak kedua. Saya meminta para pemain untuk melakukan beberapa perubahan taktis, yang membantu kami tampil lebih baik.”

Mengenai tim yang lebih disukainya untuk dihadapi di babak berikutnya, ia menjelaskan: “Tidak ada preferensi terhadap tim mana pun; kami akan mempersiapkan diri dengan baik. Siapa pun lawan yang akan kami hadapi, kami akan siap menghadapinya.”

Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Wahbi mengatakan: “Kami datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. Kami memiliki keinginan dan ambisi, dan kami siap menghadapi siapa pun. Kami harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, baru kemudian menganalisis lawan-lawan kami; bahkan kami telah menganalisis performa Belanda, Jepang, dan Swedia.”

Pelatih asal Maroko itu menegaskan: “Siapa pun lawan yang akan kami hadapi, kami memiliki skuad yang kuat, staf pelatih yang hebat, serta dukungan suporter yang besar; kami memiliki semua elemen yang membuat kami percaya diri.”

Ia melanjutkan: “Timnas Maroko telah memasuki fase baru, para pemain kini percaya pada kemampuan mereka, dan lawan-lawan mulai menghormati tim kami. Oleh karena itu, kita harus percaya pada diri sendiri dan potensi yang kita miliki. Itulah sebabnya tujuan kita haruslah memenangkan Piala Dunia, namun untuk mencapainya, kita harus menghormati semua lawan. Saya yakin dengan kerja keras yang kami lakukan.”