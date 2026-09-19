Galatasaray pada Sabtu menelan kekalahan liga pertamanya musim ini. Cim Bom dibantai 4-0 di markas Trabzonspor, di mana Mohamed Salah menjadi bintang utama dengan hattrick dan satu assist. Galatasaray bisa kehilangan posisi puncak akhir pekan ini dari Besiktas atau Amedspor, yang saling berhadapan pada Minggu. Trabzonspor kini terpaut tiga poin dari Gala.

Trabzonspor sudah membuka skor di depan publik sendiri pada menit keempat. Galatasaray menyerang secara masif dan sepenuhnya lupa memikirkan keseimbangan pertahanan. Salah dibuat bebas di depan kiper Ugurcan Çakir dan menuntaskannya dengan kaki kiri andalannya: 1-0.

Lima menit sebelum turun minum, Trabzonspor kembali menghantam. Salah menunjukkan visi bermain yang luar biasa dan memberikan umpan kepada Noah Saviolo, yang memperlihatkan kualitasnya lewat tembakan terarah ke pojok jauh: 2-0.

Bahkan sebelum jeda, penderitaan Galatasaray semakin parah. Rekrutan musim panas Franculino Djú mengirim bola mendatar kepada Salah yang ikut naik, dan sang pemain dengan mudah menceploskan bola dengan kaki kiri bagian dalam.

Pelatih Galatasaray Okan Buruk mencoba memaksakan sesuatu dengan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada awal babak kedua menggantikan Deniz Gül, tetapi itu tidak banyak membantu Cim Bom, yang sama sekali tak mampu lagi menjadikan laga ini kompetitif.

Buruk tak mampu menahan frustrasinya 20 menit menjelang laga usai ketika Leroy Sané menerima tekel keras dari Stefan Savic. Pemain Montenegro itu mendapat kartu kuning, sementara Buruk diusir keluar lapangan dengan kartu merah.

Sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir, Salah melengkapi hattrick-nya. Penyerang asal Mesir itu berlari kencang menembus tengah, sama sekali tidak diganggu pertahanan Galatasaray, dan sekali lagi membuat Çakir tak berdaya dengan kaki kirinya: 4-0.

Tak lama setelah itu, menyusul Buruk, seorang pemain Galatasaray juga mendapat kartu merah. Lesley Ugochukwu menancapkan pul sepatu ke paha Ozan Tufan yang tampak seperti dilakukan dengan sengaja dan langsung diganjar kartu merah. Tidak ada gol tambahan setelah itu.



