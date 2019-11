Mohamed Salah, Sadio Mane & Pierre-Emerick Aubameyang Masuk Nominasi Pemain Terbaik Afrika 2019

Mohamed Salah berpeluang menyabet gelar Pemain Terbaik Afrika ketiga beruntun setelah masuk dalam daftar awal nominasi penghargaan tersebut.

Salah mempertahankan trofi individu tahun lalu setelah mencetak 44 gol untuk dan Mesir pada 2018 dan finis sebagai kampiun sepatu emas Liga Primer dengan 32 gol. Jika bintang Mesir ini kembali menyabet penghargaan tersebut, ia akan menjadi pemain ketiga yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Afrika tiga kali, mengikuti jejak legenda George Weah dan eks bintang Adebi Pele. Hanya Yaya Toure dan Samuel Eto’o yang empat kali memenanginya.

Namun, striker 27 tahun itu akan bersaing ketat dengan rekan setimnya Sadio Mane. Pemain timnas itu merupakan top skor bersama Liga Primer musim lalu dengan 22 gol.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Your African Player of the Year Nominees



Who'll win the prestigious award? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/vRhPh3IAz7