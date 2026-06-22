Mohamed Salah, pencetak gol bersejarah bagi dunia Arab di Piala Dunia

Mohamed Salah mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dengan gemilang, setelah mencetak gol dalam kemenangan tim nasional Mesir atas Selandia Baru dengan skor 3-1, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Kapten tim Firaun ini menambah koleksi golnya menjadi 3 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, sehingga menyamai rekor pemain Arab dengan gol terbanyak di ajang tersebut, yang sebelumnya dipegang bersama oleh sejumlah bintang Arab pada edisi-edisi sebelumnya.

Kini, Salah sejajar dengan pemain Maroko Youssef En-Nesyri, pemain Tunisia Wahbi Khazri, serta pemain Arab Saudi Sami Al-Jaber dan Salem Al-Dossari, setelah mereka semua mencetak 3 gol di ajang Piala Dunia.

Bintang Liverpool ini sebelumnya telah mencetak dua gol bersama timnas Mesir pada edisi 2018 di Rusia melawan timnas Rusia dan Arab Saudi, sebelum menambahkan gol ketiganya di Piala Dunia 2026 saat menghadapi Selandia Baru, di mana ia juga meraih penghargaan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.

Salah tidak hanya mencapai puncak daftar pencetak gol terbanyak Arab dalam sejarah Piala Dunia, tetapi juga memimpin sendirian sebagai pencetak gol terbanyak timnas Mesir di ajang tersebut, mengungguli Abdul Rahman Fawzi yang mencetak dua gol pada edisi 1934.

Kini, kapten tim Firaun ini memiliki peluang emas untuk sepenuhnya memegang rekor Arab tersebut, jika ia berhasil mencetak gol ke gawang Iran pada putaran ketiga babak penyisihan grup.

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