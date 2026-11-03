Di saat klub-klub Arab Saudi berlomba-lomba mendatangkan bintang-bintang sepak bola dunia terkemuka, tampaknya Mohamed Salah tidak menempatkan godaan finansial dalam prioritasnya saat ini, setelah ia menolak tawaran besar dari klub Al-Shabab Arab Saudi, lebih memilih melanjutkan perjalanannya bersama klub Turki Trabzonspor, meski tawaran tersebut mengandung nilai finansial yang menggiurkan.

Menurut situs "africafoot" yang mengutip laporan-laporan Turki, Al-Shabab mencoba menggoda penyerang Mesir yang berkarier di Trabzonspor tersebut dengan tawaran finansial besar yang mencakup gaji tahunan terjamin senilai 25 juta euro, dalam upaya meyakinkannya untuk pindah ke Liga Arab Saudi.

Meski tawaran tersebut besar, Salah memutuskan menolak gagasan itu dan bertahan bersama klub Turkinya, sebuah langkah yang mencerminkan keinginannya untuk melanjutkan petualangannya saat ini, serta tidak memikirkan untuk menjalani tantangan baru pada periode mendatang.

Persoalan tidak berhenti pada penolakan tawaran Arab Saudi, karena laporan-laporan menyebutkan bahwa pemain internasional Mesir itu telah memastikan sikapnya mengenai masa depannya, dan meminta agennya Rami Abbas untuk berhenti menyampaikan tawaran transfer baru apa pun kepadanya, sebagai sinyal jelas atas keinginannya untuk tetap bertahan di Liga Turki dan fokus pada perjalanannya bersama Trabzonspor.

Keteguhan Salah untuk bertahan ini muncul di tengah level penampilan istimewa yang ia tunjukkan sejak awal musim, setelah ia mencetak 10 gol dan menciptakan 5 lainnya dalam 13 pertandingan yang ia jalani di berbagai kompetisi, sehingga total kontribusi golnya mencapai 15 kontribusi langsung, hal yang menjadikannya sorotan sejumlah klub yang berupaya mendapatkan jasanya.

Penyerang Mesir itu terikat kontrak dengan Trabzonspor yang berlaku hingga 30 Juni 2028, sementara nilai pasarnya ditaksir sekitar 17 juta euro.

Dari sisi kompetisi, Trabzonspor bersiap menjalani pertandingan berikutnya melawan klub Jerman Freiburg, dalam rangka pekan ketiga fase liga di turnamen Liga Konferensi Eropa.