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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Mohamed Salah meninggalkan pemusatan latihan timnas Mesir karena Hossam Hassan

Egypt vs Angola
Egypt
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
South Sudan vs Egypt
South Sudan
H. Hassan
M. Salah
Mesir
Angola
Sudan Selatan
Aljazair
Tunisia
Maroko

Gunung berapi di dalam kamp Timnas Mesir

Situasi kontroversi terus memanas di dalam kubu timnas Mesir, beberapa jam setelah hasil imbang tanpa gol melawan Angola pada laga pembuka perjalanan Mesir di kualifikasi Piala Afrika 2027, di tengah pembicaraan mengenai ketegangan di dalam ruang ganti.

Hossam Hassan sebelumnya memutuskan untuk menarik keluar Mohamed Salah pada menit ke-60 pertandingan, sebelum sang pelatih menegaskan bahwa keputusan itu diambil murni karena alasan teknis, seraya menekankan bahwa kapten timnas tidak mengalami cedera.

Menurut jurnalis Mesir Ahmed Abdel Basset, Mohamed Salah meninggalkan kamp timnas Mesir dalam suasana tenang, dan menolak terlibat dalam masalah apa pun, di tengah apa yang ia gambarkan sebagai adanya ketegangan di dalam ruang ganti serta pernyataan-pernyataan yang memicu kontroversi usai laga melawan Angola.





Pernyataan Federasi

Di sisi lain, federasi sepak bola mengungkapkan melalui sebuah pernyataan bahwa Salah diistirahatkan dari pertandingan melawan Sudan Selatan karena permukaan lapangan "tartan" berdasarkan keputusan Hossam Hassan.

Telah disepakati antara tim pelatih dan Salah sebelum pertandingan melawan Angola untuk tidak memainkannya pada laga melawan Sudan Selatan, dan tim pelatih memilih hal itu demi menjaga kondisi sang pemain.


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