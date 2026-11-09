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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Mohamed Salah menghebohkan dewan kota Trabzon: Apa kisahnya?

M. Salah
Trabzonspor
Egypt
Mesir

Dari Nil ke Laut Hitam

Kepindahan Mohamed Salah ke Trabzonspor bukan sekadar transaksi sepak bola biasa, melainkan berubah menjadi peristiwa politik dan diplomatik yang mendominasi rapat Dewan Kota Trabzon Raya pada November.

Di ruang dewan, dan dengan kehadiran Wali Kota Ahmet Metin Genç, nama bintang Mesir itu adalah yang paling sering disebut, dan pembicaraan berpusat pada sebuah "persahabatan" baru yang lahir antara Mesir dan Trabzon berkat sepak bola.

Salah mempererat hubungan

Rapat Dewan Kota Trabzon Raya digelar pada November di bawah kepemimpinan Wali Kota Ahmet Metin Genç, menurut situs Turki "61saat".

Dalam pidatonya selama rapat, Mustafa Küçükibrahimoğlu, anggota dewan dari Partai Yeniden Refah, menilai program yang diselenggarakan di Mesir sebagai bagian dari upaya promosi internasional Trabzon.

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İbrahimoğlu menuturkan bahwa kepindahan Mohamed Salah telah meletakkan fondasi hubungan persahabatan penting antara Trabzon dan Mesir, serta berterima kasih kepada klub Trabzonspor atas langkah ini.

Küçükibrahimoğlu, yang menyebut keterlibatannya dalam penyelenggaraan program di Mesir, menjelaskan bahwa kepindahan Mohamed Salah ke Trabzonspor berkontribusi besar dalam mempererat hubungan antara kedua negara.

Ia berkata dalam pidatonya: "Saya juga ikut serta dalam kunjungan ke Mesir. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Trabzonspor karena telah mempererat tali persahabatan antara Mesir dan Trabzon melalui rampungnya kesepakatan transfer Salah. Saya berharap kunjungan kami membuahkan hasil".

Terima kasih kepada Trabzonspor

Küçükibrahimoğlu menegaskan bahwa kepindahan Mohamed Salah ke Trabzonspor berkontribusi dalam kedekatan antara Mesir dan Trabzon, serta menyoroti peran klub berwarna merah marun dan biru itu dalam proses ini.

Dengan demikian, Salah tak lagi sekadar pemain di Trabzonspor, melainkan menjadi jembatan persahabatan antara dua negara, dan duta tidak resmi yang menghubungkan tepian Laut Hitam dengan tepian Sungai Nil, dalam sebuah kisah yang berawal dari kesepakatan transfer, dan berubah menjadi hubungan persahabatan yang kokoh.

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