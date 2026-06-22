Mohamed Salah mengantarkan Mesir meraih kemenangan bersejarah di Piala Dunia dan memuncaki Grup G

Mesir mencatatkan kemenangan pertamanya sepanjang sejarah di Piala Dunia pada hari Senin. Tim Firaun sempat tertinggal saat menghadapi Selandia Baru, namun berhasil bangkit dengan gemilang dan akhirnya meraih kemenangan 1-3 yang memang pantas mereka dapatkan. Pemain bintang Mohamed Salah sangat berharga bagi Mesir berkat golnya yang membuat skor menjadi 1-2 serta assistnya pada gol terakhir. Mesir kini memimpin Grup G dengan empat poin dan hampir pasti loloske babak gugur. Belgia dan Iran mengoleksi dua poin; Selandia Baru memiliki satu poin.

Pada fase awal pertandingan yang terbuka dan menghibur, kedua tim sama-sama menunjukkan permainan mereka. Salah nyaris saja berhasil mengakhiri dribel indahnya dengan tendangan ke gawang, sementara upaya Sarpeet Singh di sisi lain melebar di samping gawang Oufa Shobeir.

Selandia Baru kembali mengancam setelah seperempat jam melalui Elijah Just, yang langsung melepaskan tendangan setelah menerima umpan terobosan. Shobeir berhasil menyelamatkan bola di sudut dekat, namun gol tetap tercipta dari tendangan sudut berikutnya. Tim Payne mengirim umpan silang, dan Finn Surman menyundulnya dengan keras: 1-0.

Mesir kemudian mulai lebih menguasai permainan dan sering mengancam di sekitar kotak penalti kiper Selandia Baru, Max Crocombe. Meskipun ada beberapa momen mengancam dari Salah dan Omar Marmoush, organisasi pertahanan yang sangat baik dari tim Polinesia tetap kokoh.

Mesir juga langsung menyerang setelah jeda dan menciptakan ancaman melalui Salah, yang menerima bola di kotak penalti dan tampaknya memiliki ruang bebas menuju gawang Crocombe. Sentuhan ringan dari Michael Boxall membuat Salah tidak bisa melepaskan tembakan dengan baik.

Pola permainan tidak banyak berubah setelah itu, meskipun Selandia Baru sempat mendapat peluang untuk memperbesar keunggulan menjadi 0-2 melalui sundulan ke belakang yang apik dari Callum McCowatt. Shobeir melakukan penyelamatan gemilang dan menyaksikan timnya nyaris menyamakan kedudukan menjadi 1-1 tak lama setelahnya, seandainya saja Surman tidak mencegahnya dengan blok krusial.

Surman justru kurang beberapa desimeter setelah satu jam pertandingan dan tak bisa mencegah Mesir menyamakan kedudukan. Umpan silang indah dari sisi kanan oleh Mohamed Hany mendarat sempurna di kepala Ziko, yang menyundul bola dengan keras melewati lengan Crocombe: 1-1.

Mesir terus menekan dan akhirnya unggul melalui Salah. Legenda Liverpool itu melakukan satu-dua dengan Ziko dan dengan rapi mengarahkan bola ke sudut jauh. Lima belas menit kemudian, Salah juga memberikan assist. Umpan silangnya disundul dengan indah oleh Trezeguet saat ia terjatuh: 1-3.



