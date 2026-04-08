Mohamed Salah menerima kabar buruk tak lama sebelum kick-off pertandingan Paris Saint-Germain melawan Liverpool

Mohamed Salah akan memulai pertandingan dari bangku cadangan bersama Liverpool pada Rabu ini, demikian keputusan manajer Arne Slot. Klub raksasa Inggris tersebut akan bertanding di Parc des Princes melawan Paris Saint-Germain dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Salah masih menjadi starter untuk Liverpool pada Sabtu lalu, saat tim tersebut mengalami kekalahan telak 4-0 dari Manchester City di perempat final Piala FA. Penyerang sayap yang akan hengkang dari Liverpool setelah musim ini, gagal mengeksekusi tendangan penalti dan ditarik keluar lebih awal oleh Slot.

Florian Wirtz menggantikan posisi Salah di sayap kanan lini serang Liverpool, sementara Hugo Ekitike menjadi ujung tombak The Reds. Dominik Szoboszlai bermain sedikit di belakang mereka. Jeremie Frimpong memulai pertandingan di sayap kanan formasi pertahanan lima orang.

Slot juga menyiapkan tempat di starting line-up untuk kapten Virgil van Dijk dan Ryan Gravenberch. Cody Gakpo kembali memulai dari bangku cadangan di Liverpool, yang menjalani musim yang sulit namun masih berpeluang memenangkan Liga Champions.

Liverpool tersingkir di babak 16 besar musim lalu oleh PSG. Hal itu menjadi dorongan besar bagi klub papan atas asal Paris tersebut, karena beberapa bulan kemudian mereka berhasil memenangkan trofi bernilai miliaran euro untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Susunan Pemain Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratschelia

Susunan pemain Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Gomez Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai; Ekitike.