Mohamed Salah masuk dalam daftar legendaris yang mencakup Platini dan Raúl di Piala Dunia

Mohamed Salah, kapten tim nasional Mesir, masuk dalam daftar prestisius dalam sejarah Piala Dunia saat menghadapi Belgia pada Senin malam di Stadion Lumen, dalam pertandingan Grup 7 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Akun "Mr. Sheph", yang spesialis dalam statistik, menyebutkan bahwa Mohamed Salah, yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-34, menjadi pemain ketujuh dalam sejarah Piala Dunia yang bermain sebagai kapten timnas negaranya pada hari ulang tahunnya.

Dijelaskan bahwa Salah bergabung dengan daftar yang mencakup Antonio Carbajal pada edisi 1962, Michel Platini pada edisi 1982 dan 1986, Oliver Kahn pada 2002, Patrick Vieira pada tahun yang sama, serta Raúl González pada edisi 2006.

Sementara itu, jaringan "Stats Foot" Prancis mencatat bahwa Mohamed Salah menyamai rekor istimewa dalam sejarah sepak bola Mesir, setelah menambah jumlah penampilannya menjadi 28 kali sebagai starter bersama timnas Mesir di turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Afrika.

Kini, Salah berbagi posisi teratas daftar tersebut dengan duo legendaris Ahmed Hassan dan Essam El-Hadary, yang masing-masing telah tampil sebagai starter dalam 28 pertandingan bersama timnas Mesir di turnamen besar.

Timnas Mesir mengikuti turnamen ini dengan ambisi besar dalam partisipasi keempatnya di Piala Dunia, setelah berhasil kembali ke ajang global ini setelah absen sejak edisi Rusia 2018.

Keikutsertaan ini merupakan kesempatan penting bagi timnas Mesir untuk menegaskan posisinya di antara tim-tim terkemuka Afrika dan Arab, di tengah harapan besar para penggemar untuk meraih prestasi bersejarah baru yang akan menambah catatan sepak bola Mesir, di bawah kepemimpinan Mohamed Salah, yang dianggap sebagai senjata utama tim di edisi Piala Dunia kali ini.