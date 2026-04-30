Mohamed Ihattaren, yang telah 84 kali membela tim nasional, akan dipasarkan pada musim panas mendatang

Joris Mathijsen adalah direktur teknis baru Fortuna Sittard, demikian dikonfirmasi klub asal Limburg tersebut pada Kamis melalui saluran resmi. Pejabat berusia 46 tahun itu telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029.

Kabar ini sudah beredar sejak beberapa waktu lalu, namun kini telah resmi. Mathijsen akan mulai bertugas pada 1 Juni dan menggantikan Américo Branco yang akan hengkang dari Fortuna.

Melalui situs web klub, Mathijsen menanggapi penunjukannya. “Saya telah melakukan pembicaraan yang baik dan konstruktif dengan pimpinan klub. Saya menantikan untuk mulai bekerja setelah musim ini berakhir dan bersama-sama membangun klub lebih lanjut dalam beberapa tahun ke depan, dengan tujuan untuk semakin memprofesionalkan semua lini klub.”

Direktur Utama Martijn Merks juga angkat bicara. “Kami sangat senang dapat mengikat Joris ke Fortuna, dan bahwa kami dapat merealisasikannya dengan cepat setelah pengumuman kepergian Américo. Joris sangat cocok dengan profil yang kami bayangkan: muda, bersemangat, memiliki jaringan yang luas, dan memiliki perhatian terhadap pengembangan akademi muda.”

“Pembicaraan berlangsung lancar dan konstruktif; kami segera mencapai kesepakatan. Kami yakin bahwa Joris akan memberikan kontribusi penting dalam memperkuat Fortuna sebagai klub Eredivisie yang stabil,” kata Merks.

Mathijsen, yang sebagai bek telah bermain dalam 84 pertandingan internasional untuk Oranje, tidak terikat klub sejak Juli setelah sebelumnya bermain untuk Willem II dan ADO Den Haag.

Di Sittard, salah satu tugasnya adalah menjual Mohamed Ihattaren. Baru-baru ini, opsi dalam kontraknya telah diaktifkan, sehingga Fortuna setidaknya akan mendapatkan uang transfer dari kepergiannya.