Fortuna Sittard memenangi laga tandang melawan ADO Den Haag dengan skor 2-3, berkat penampilan gemilang Mohamed Ihattaren. Pemain Belanda-Maroko itu mencetak dua gol dan menyumbang satu assist.

Di WerkTalent Stadion yang penuh sesak, ADO usai hasil imbang apik melawan Feyenoord (2-2) memburu kemenangan pertama musim ini. Duel dimulai dengan hati-hati dan pada fase awal nyaris tidak banyak yang terjadi.

Namun, setelah nyaris setengah jam, Mohamed Ihattaren merusak rencana itu. Dengan sedikit keberuntungan, gelandang tersebut membawa bola dan bisa melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Melalui Milan Hokke, tembakannya berubah arah dan bola meluncur ke dalam gawang: 0-1.

Hanya beberapa menit kemudian, Fortuna kembali menghantam: umpan silang Ihattaren disundul masuk dengan apik oleh Lequincio Zeefuik, sehingga skor dengan cepat menjadi 0-2 di Den Haag untuk keunggulan tim asal Limburg itu.

Setelah jeda, tim tuan rumah memberikan jawaban yang diinginkan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Evan Rottier berhasil menembus hingga garis belakang dan menemukan Yannick Eduardo, yang dengan baik mengonversi umpan silang itu menjadi gol: 1-2.

ADO tidak mampu melanjutkan momentum, karena Ihattaren nyaris langsung mencetak gol keduanya pada laga sore itu setelah gol yang memperkecil ketertinggalan. Dengan tembakan jarak jauh yang indah, ia kembali melebarkan jarak menjadi dua gol. Pemain kidal itu melepaskan tembakan dari sekitar 25 meter dan menghujamkannya dengan sangat keras melalui sisi bawah mistar.

Tim tuan rumah tidak menyerah dan terus mencari harapan terakhir. Pada menit ke-90, Jesse Bal menghidupkan kembali tensi pertandingan dengan menanduk masuk umpan silang Juho Kilo: 2-3. Namun, gol penyeimbang tidak kunjung datang. Akibat kekalahan itu, ADO berada di posisi ketujuh belas dengan hanya satu poin. FC Utrecht, Willem II, dan SC Cambuur sejauh ini juga baru mengumpulkan satu poin.