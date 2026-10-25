Mohamed Ihattaren Masuk sebagai Pemain Pengganti dan Langsung Membuat Perbedaan bagi Fortuna Sittard

Fortuna Sittard meraih kemenangan dramatis atas Excelsior pada Minggu sore. Tim asuhan Danny Buijs mengalahkan tamunya dari Rotterdam 1-0. Pemain pengganti Mohamed Ihattaren berperan penting dengan menyumbang assist. Fortuna kini menempati posisi kelima di VriendenLoterij Eredivisie.

Fortuna Sittard sudah menghadapi masalah besar sebelum sepak mula. Anthony Descotte melaporkan dirinya sakit dan tidak bisa bermain melawan Excelsior. Karena Lequincio Zeefuik juga absen, Shiloh ‘t Zand tampil sebagai ujung tombak sejak awal.

Tidak banyak yang terjadi dalam setengah jam pertama pertandingan di Sittard. Tembakan Nesto Groen relatif mudah ditepis Mattijs Branderhorst, sementara di sisi lain Edouard Michut sempat mengancam lewat tembakan jarak jauh.

Pertandingan mulai lebih hidup pada babak kedua. Aymen Sliti melepaskan tembakan berbahaya ke arah Branderhorst, yang berhasil menepisnya menjadi sepak pojok.

Tak lama kemudian, Excelsior kembali menciptakan peluang berbahaya. Irakli Yegoian menerima umpan jauh dari kiper Stijn van Gassel hingga berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang. Namun, pemain asal Georgia itu gagal menuntaskan peluangnya dan menembak bola ke samping gawang.

Setelah satu jam pertandingan berjalan, Fortuna kembali mengancam. Dalam periode permainan yang kuat bagi tim asal Limburg itu, sundulan Justin Hubner menyambut sepak pojok meleset tipis di sisi tiang. Tak lama kemudian, Rodrigo Guth juga nyaris mencetak gol, tetapi tembakannya melambung jauh.

Fortuna akhirnya mencetak gol pada menit-menit akhir. Ole Romeny melepaskan tembakan dari sudut sulit ke arah Van Gassel, yang menepis bola menjadi sepak pojok. Dari sepak pojok itu, Guth menyundul bola masuk ke gawang berkat umpan pemain pengganti Mohamed Ihattaren: 1-0.