Mohamed Ihattaren dikabarkan akan bergabung dengan Feyenoord dan langsung menyebutkan harga transfernya

Hans Kraay junior membocorkan percakapan dengan Danny Buijs mengenai Mohamed Ihattaren dalam acara Goedemorgen Eredivisie. Pelatih Fortuna Sittard itu melihat satu tujuan spesifik bagi Ihattaren, yang kemudian mengungkapkan klausul pelepasannya.

Kraay junior menelepon Buijs untuk meminta izin agar Ihattaren bisa ikut dalam program ESPN. “Saya berbicara dengannya cukup lama dan kemudian dia berkata: ‘Jika lima belas persen terakhir itu terpenuhi dan kamu terus berlatih sepanjang musim panas, maka kamu akan menjadi tambahan kekuatan bagi Feyenoord,’” kata reporter tersebut kepada pemain asal Maroko itu.

Kraay junior ingin tahu apakah Buijs pernah mengatakan hal itu kepada Ihattaren, setelah itu sang pemain tak bisa menyembunyikan tawanya. “Ya, saya sudah membicarakan hal itu dengannya.”

Mantan pemain sepak bola yang pernah membela AZ ’67 dan Brighton & Hove Albion itu kemudian bertanya di posisi mana Ihattaren seharusnya bermain. “Winger kanan yang lebih ke dalam, menurut saya,” jawabnya.

Setelah itu, Kraay junior penasaran berapa jumlah yang harus dibayarkan klub untuk merekrut pemain asal Utrecht tersebut. “Biaya pelepasan sebesar tiga juta, tapi Fortuna tidak akan mempersulit jika ada klub yang ingin membayar lebih sedikit,” ungkapnya. “Apakah agenmu sudah tahu itu?”, tanya Kraay junior, yang kemudian dikonfirmasi oleh Ihattaren.

Pembawa acara Fresia Cousiño Arias menyela keduanya sambil tertawa. “Nah, sekarang seluruh Belanda juga tahu. Murah banget!” Wartawan berusia 67 tahun itu kemudian bertanya apakah Fortuna benar-benar tidak akan meminta tiga juta untuk Ihattaren, yang sejenak tampak berpikir sebelum menjawab.

“Mungkin saja. Saya tidak tahu apa rencana mereka, tapi mereka tidak akan mempersulit. Saya masuk secara gratis, jadi mereka tidak akan mempersulit untuk selisih yang kecil,” akunya.