Mohamed Ihattaren berbicara tentang masa depannya: ‘Kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong’

Mohamed Ihattaren merasa senang karena Fortuna Sittard telah menggunakan opsi perpanjangan kontrak untuk satu musim lagi. Gelandang tersebut tidak ingin meninggalkan klub dengan tangan kosong, demikian ia sampaikan dalam acara Goedemorgen Eredivisie.

Baru-baru ini, Fortuna Sittard menggunakan opsi untuk memperpanjang kontrak Ihattaren selama satu musim lagi. “Saya telah menandatangani kontrak untuk satu tahun, ditambah satu musim tambahan.”

Mario Been menyela Ihattaren. “Saya tidak bermaksud meremehkan Fortuna, tetapi pemain dengan kualitas seperti ini tidak boleh bermain di sana selama satu tahun lagi.”

Pembawa acara Fresia Cousiño Arias kemudian mencatat bahwa mengaktifkan opsi perpanjangan satu tahun tidak langsung berarti gelandang berusia 24 tahun itu benar-benar akan tetap bermain di Sittard musim depan.

“Saya juga tidak berpikir itu sopan jika saya pergi tanpa biaya transfer. Mereka juga telah memberi saya kesempatan untuk bermain di sana,” akui Ihattaren, yang menyadari bahwa ia membutuhkan kepercayaan untuk melangkah lebih jauh. “Anda tidak bisa membiarkan mereka dengan tangan kosong.”

Been berpendapat bahwa pemain asal Maroko ini sudah siap untuk melangkah ke tiga klub papan atas tradisional. “Langkah-langkah yang saya ambil saat ini sudah tepat. Jadi, saya ingin mengambil langkah yang logis. Baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Perasaan saya harus tepat, saya tidak akan melakukan sesuatu begitu saja.”

Ihattaren memiliki hubungan yang baik dengan pelatih Danny Buijs. “Saya harap dia juga pergi, karena saya juga mengizinkannya setelah musim seperti ini. Saya pikir dia juga pantas mendapatkannya,” tutup murid Buijs yang bersyukur, yang tetap membuka opsi-opsinya untuk musim depan.