FC Barcelona tidak menyerah dalam upaya merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid dan kabarnya ingin tetap memaksakan transfer itu dengan bantuan para agen sang pemain Argentina. Hal itu dilaporkan harian olahraga Spanyol Marca. Menurut laporan tersebut, direktur olahraga Barca, Deco, berencana menyusun strategi bersama para agen Alvarez agar kesepakatan itu tetap bisa terwujud. Menurut laporan itu, harapan terbesar klub Catalan tersebut adalah Alvarez sendiri menyampaikan dengan sangat jelas kepada petinggi Atletico bahwa ia tidak lagi ingin bermain di Madrid, melainkan di Barca.

Los Colchoneros sejauh ini sama sekali tidak menunjukkan kesiapan untuk berbicara atau bernegosiasi. Mereka menolak tawaran pertama Barcelona senilai 100 juta euro secepat mereka menolak proposal 150 juta euro dari rival sekota, Real, untuk pemain Argentina itu. Atletico bersikeras pada klausul pelepasan senilai 500 juta euro yang tercantum dalam kontrak sang penyerang, sebuah valuasi ilusi yang tidak akan pernah diterima Barca maupun Real.

Pergerakan dalam situasi yang buntu ini kini diharapkan datang dari Alvarez sendiri yang dengan tegas menyatakan bahwa ia sangat ingin bergabung dengan klub impiannya, Barcelona. Hal itu sudah ia sampaikan secara terbuka selama Piala Dunia secara terbuka: "Saya sudah berbicara dengan orang-orang di Atletico. Saya pikir yang terbaik untuk semua pihak adalah saya pergi. Saya ingin mewujudkan impian saya," katanya kepada ESPN.

Siapa yang akan menggantikan Robert Lewandowski di lini serang FC Barcelona?

Setelah tampil bersama Argentina di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko serta menjalani liburan tambahan, Alvarez dijadwalkan kembali ke Madrid pada 10 Agustus. Apakah ia kemudian benar-benar akan kembali melapor ke tim asuhan pelatih Diego Simeone atau justru mencoba memaksa Atletico melunak lewat aksi mogok yang disusun Deco bersama para agennya, masih harus ditunggu. Menurut laporan tersebut, pekan depan akan menjadi penentu dalam saga Julian Alvarez.

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Sebab, FC Barcelona juga tidak bisa menunggu pemain Argentina itu terlalu lama. Setelah kepergian Robert Lewandowski dan niat transfer Ferran Torres, Barca sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang, yang akan kekurangan seorang nomor sembilan. Julian Alvarez baru bergabung dari Manchester City ke Atletico setahun lalu dengan nilai transfer sebesar 75 juta euro.