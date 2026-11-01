Luka Modric memuji penampilan yang ditunjukkan Milan saat mengalahkan rival mereka, Inter, dengan skor 3-1 dalam derbi penuh amarah, dan menilai bahwa timnya mungkin telah memainkan laga terbaik mereka musim ini, sekaligus meminta rekan-rekannya untuk mempertahankan level yang sama guna terus bersaing memperebutkan gelar Serie A.

Milan tampil kuat di Stadion San Siro, setelah unggul dua gol cepat yang dicetak oleh Christian Pulisic dan Adrien Rabiot pada sepuluh menit pertama, sebelum Alessandro Bastoni memperkecil ketertinggalan Inter melalui sundulan kepala, lalu Diego Moreira mengembalikan keunggulan dua gol lewat tendangan bebas yang indah sebelum babak pertama berakhir.

Seusai pertandingan, Modric berbicara kepada jaringan "CBS Sports", mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan dan penampilan tim, terutama karena timnya membutuhkan reaksi yang kuat setelah tersandung menghadapi Bologna di tengah pekan.

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Gelandang asal Kroasia itu mengatakan, sebagaimana dikutip situs Goal: "Ini kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang hebat. Sejak menit pertama, saya rasa ini mungkin menjadi laga terbaik kami musim ini. Secara keseluruhan kami layak menang, dan kami sangat senang setelah hasil yang mengecewakan melawan Bologna."

Mengenai perannya dalam membantu para pemain muda melewati pekan yang sulit, Modric menekankan perlunya fokus pada laga-laga mendatang, dengan mengatakan: "Kamu harus bersikap positif. Kamu tidak bisa terlalu banyak mengeluh soal laga yang sudah lewat, karena kamu tahu laga berikutnya datang dengan cepat."

Modric menjelaskan bahwa Milan masih beradaptasi dengan ide-ide taktis yang baru, yang mungkin membuat penampilan dan hasil menjadi fluktuatif, tetapi ia mengingatkan agar tidak mengulang kekalahan yang tidak perlu jika tim ingin bersaing memperebutkan gelar.

Ia menambahkan: "Kami berkembang sebagai sebuah tim, dan ada ide-ide baru dalam cara bermain. Kadang-kadang akan ada periode naik dan turun, tetapi kami harus berusaha menekan periode buruk ini sebisa mungkin jika kami ingin memenangkan gelar."

Ia juga memuji atmosfer suporter di San Siro, menegaskan bahwa dukungan para penggemar sudah hadir sejak sesi pemanasan, dan berkata: "Malam ini, sejak pemanasan, para suporter luar biasa, dan atmosfer seperti ini membantumu meraih lebih banyak kemenangan."

Kemenangan ini mengangkat koleksi poin Milan menjadi 21 setelah berjalan 10 pekan Serie A, naik ke peringkat keempat, dan memangkas jarak menjadi empat poin dengan para pemuncak klasemen, Inter dan Lazio.

Milan di bawah kepemimpinan pelatih mereka, Ruben Amorim, berharap dapat memanfaatkan dorongan kemenangan ini pada fase mendatang, sebelum menjamu Ferencvaros asal Hungaria di Liga Europa, demi mencari kemenangan baru di hadapan para pendukungnya.

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