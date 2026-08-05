Bintang Kroasia Luka Modric mengungkapkan kebahagiaannya karena bertahan untuk satu musim tambahan bersama Milan, sembari mengisyaratkan kekecewaannya atas musim lalu yang tidak berakhir dengan baik.

Milan telah mengumumkan pada bulan Juli lalu perpanjangan kontrak Modric (40 tahun) untuk satu musim tambahan, sehingga kontraknya berakhir pada musim panas 2027.

Modric berkata dalam wawancara dengan surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport": "Saya sangat senang bisa bertahan karena saya menikmati tahun lalu, tetapi sayangnya, kami tidak mengakhiri musim dengan baik dan tidak mencapai target minimal kami, yaitu lolos ke Liga Champions Eropa, dan itu sedikit mengecewakan."

Ia menambahkan: "Klub dan para suporter telah menunjukkan banyak kasih sayang kepada saya, mereka mendukung saya dengan segala cara, dan itulah alasan utama saya bertahan. Klub juga menunjukkan keinginan yang besar agar saya tetap tinggal, dan itu luar biasa. Saya masih merasakan gairah dan hasrat yang sama seperti sebelumnya, dan saya berniat untuk terus menikmati bermain sepak bola."

Ia menuturkan dalam pernyataannya: "Gagasan untuk bertahan satu tahun lagi selalu terlintas dalam benak saya. Saya bisa saja menandatangani kontrak pada bulan Desember, tetapi saya tidak melakukannya karena saya ingin mendengarkan tubuh saya: saya perlu memahami kondisi saya, dan apakah saya masih memiliki semangat, hasrat, dan gairah yang sama untuk terus bermain. Inilah yang terpenting, dan jawabannya pada akhirnya sesuai dengan yang saya perkirakan: saya masih dalam kondisi baik, saya masih bergairah, dan saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk terus melangkah maju."

Ia menjelaskan: "Ketika saya melihat bahwa manajemen masih ingin saya bertahan, saya tidak menyimpan banyak keraguan. Karena apa yang ditunjukkan Milan kepada saya tahun lalu, selama Piala Dunia dan setelahnya, adalah segala hal yang diimpikan oleh setiap pemain sepak bola: kepercayaan dan kasih sayang."

Ia melanjutkan: "Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya mengatakan bahwa saya ingin meraih kemenangan bersama Milan, dan itu masih menjadi impian saya: saya ingin memenangkan gelar dengan mengenakan seragam Rossoneri. Kita lihat saja apakah itu akan mencakup gelar Serie A Italia atau gelar lainnya, tetapi impian saya tidak berubah."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Inilah alasan saya datang ke sini. Bukan untuk hiburan atau menghabiskan waktu. Saya melangkah dengan menempatkan impian dan tujuan saya secara jelas di depan mata saya."



