Modrić soal kekalahan di final Piala Dunia 2018: Saya merasa sangat jijik karena alasan ini

Luka Modrić, bintang Kroasia, masih merasa kecewa atas kekalahan di final Piala Dunia 2018 melawan Prancis dengan skor 4-2 di Rusia.

Dalam wawancara dengan surat kabar "L'Équipe", Luka Modrić, yang akan kembali bermain di Piala Dunia bersama Kroasia, berbicara tentang kenangannya di turnamen tersebut, dan tentu saja menyinggung kekalahan di final melawan timnas Prancis pada tahun 2018.

Baginya, jelas bahwa timnya tidak mendapat bantuan dalam pertandingan tersebut dan kurang beruntung.

Luka berkata: “Pertama-tama, ada kebanggaan karena telah menorehkan halaman bersejarah dalam sejarah olahraga Kroasia. Adapun mengenai pertandingan final itu sendiri, saya merasa sangat kecewa karena nasib buruk kami; bahkan saya bisa mengatakan bahwa kami tidak beruntung sedetik pun.”

Dia melanjutkan: “Ada gol bunuh diri dari tendangan bebas yang sulit, dan setelah gol penyama kedudukan yang luar biasa, nasib buruk menghampiri kami melalui tendangan penalti. Perisic tidak menyentuh bola dengan tangannya secara sengaja. Dan ketika skor menjadi 2-1, segalanya menjadi rumit bagi kami. Terutama karena kami menghadapi tim yang kuat, yang memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi dan tim yang terorganisir dengan baik.”

Dia menyimpulkan: “Dan tentu saja, jangan lupakan Kylian Mbappé. Gelar Pemain Muda Terbaik di Piala Dunia sudah ada di ujung jarinya.”