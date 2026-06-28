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Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Modrić mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dengan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya

Croatia vs Ghana
Croatia
Ghana
World Cup
L. Modric
Kroasia
Ghana

Pemain Kroasia, Luka Modrić, mencatatkan namanya dalam sejarah putaran final Piala Dunia dengan gemilang.

Modrić berhasil menciptakan gol penentu kemenangan bagi timnas negaranya saat melawan Ghana, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Kroasia 2-1 pada penutup babak penyisihan grup.

Skor saat itu imbang 1-1 ketika Modrić mengambil tendangan sudut pada menit ke-83, lalu mengirim umpan silang yang luar biasa, yang disambut sundulan Nikola Vlašić, yang kemudian mencetak gol kemenangan bagi timnas Kroasia.

Jaringan statistik “Opta” menyebutkan bahwa Modrić, yang berusia 40 tahun dan 291 hari, menjadi pemain tertua yang menciptakan gol dalam sejarah Piala Dunia.

Dengan kemenangan yang menegangkan ini, timnas Kroasia menambah perolehan poinnya menjadi 6 poin dan menempati posisi kedua di Grup 12, di bawah Inggris yang memimpin klasemen (7 poin).

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