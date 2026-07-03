Modrić melontarkan kritik tajam terhadap teknologi video setelah tersingkir oleh Portugal

Luka Modrić, kapten Kroasia, melontarkan kritik pedas terhadap teknologi video dan keputusan wasit setelah negaranya tersingkir dari Piala Dunia akibat kekalahan dari Portugal.

Delegasi Kroasia meninggalkan Stadion Toronto FC dua jam setelah pertandingan berakhir, dan Modrić menjadi orang terakhir yang keluar, tampak sangat terpukul karena menyadari bahwa pertandingan terakhirnya di Piala Dunia telah berlalu.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, Modrić sengaja berhenti sejenak untuk berbicara kepada media mengenai keputusan kontroversial tersebut dan pembatalan gol Josko Gvardiol pada masa injury time, yang seharusnya membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu.

Modrić memulai pernyataannya dengan nada kritis yang tajam, dengan mengatakan: “Apa yang dikatakan wasit kepada kami? Dia mengatakan bahwa Matanović menyentuh bola, tetapi kami telah melihat tayangan ulangnya dan tidak ada bukti bahwa dia menyentuhnya. Jika dia tidak menyentuh bola, maka tidak ada offside.”

Gelandang asal Kroasia itu melanjutkan pernyataannya dengan membahas beberapa momen dalam pertandingan tersebut, termasuk tendangan penalti yang diberikan kepada Portugal dan menghasilkan gol penyama kedudukan 1-1 melalui Cristiano Ronaldo. Modrić berkata: “Beberapa hal tidak berjalan sesuai harapan kami. Tendangan penalti itu... Jika situasinya terbalik, teknologi video (VAR) tidak akan pernah digunakan.”

Ia menambahkan: “Awalnya, ketika teknologi video diperkenalkan, saya mengatakan bahwa saya tidak menyukainya. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi ini menjadi berguna untuk beberapa hal, tetapi mereka menggunakannya secara salah atau selektif, atau tergantung pada status tim.”

Dia melanjutkan: “Teknologi video harus campur tangan jika kesalahannya 200%, tapi jika tidak, dan jika berada di zona abu-abu, maka teknologi itu tidak memiliki suara atau pendapat. Tidak ada gunanya memanggil teknologi video. Ini bukan penalti. Kedua tim saling mencengkeram dan mendorong; Vlasic tidak menjatuhkannya, melainkan mencengkeramnya, dan keduanya terjatuh. Karena itulah penalti seperti ini tidak bisa diberikan dalam pertandingan seperti ini.”

Luka dengan jelas menegaskan ketidaksetujuannya terhadap cara pengelolaan wasit video dalam sepak bola, dengan mengatakan: “Itulah mengapa saya mengatakan bahwa teknologi video harus digunakan jika kesalahannya 200%. Jika Anda bisa menangani suatu situasi dengan cara apa pun, maka Anda tidak memiliki hak bicara atau pendapat. Hal ini selalu mengganggu saya dan merugikan kami. Apa yang terjadi, sudah terjadi... Mari kita lanjutkan, dan kita tidak akan mengeluh, tetapi tentu saja, ada hal-hal yang mengganggu saya karena takdir yang menentukan, dan memengaruhi suasana hati atas segala yang Anda lakukan, apa yang Anda korbankan, menghancurkan diri sendiri, dan berjuang untuknya... Ada pemain muda yang datang ke sini lalu Anda melakukan hal seperti ini kepada mereka... Ini selalu merugikan kami.”

Dia menambahkan: “Saya tidak akan membicarakan hal itu lebih lanjut. Kita bisa bangga dengan cara kita bermain, bagaimana kita berjuang, dan bagaimana kita mewakili Kroasia, terutama di babak kedua. Inilah Kroasia yang dikenal semua orang, yang telah mendapatkan rasa hormat dan cinta di seluruh dunia. Tidak ada apa-apa, mari kita lanjutkan, dan sekarang kita akan menata kembali segalanya, itu saja.”