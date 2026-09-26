Modric, gol pemecah rekor bersama Kroasia: standing ovation di Praha untuk gelandang Milan

Satu lagi malam yang layak dikenang dalam karier juara Luka Modric. Hingga kemarin ia sempat diragukan karena serangan demam, sampai-sampai ia juga melewatkan konferensi pers prapertandingan. Namun malam ini ia menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Kroasia, dengan membawa timnya unggul lewat tembakan kaki kanan menyilang dari tepi kotak penalti.





KRUSIAL - Gelandang Milan itu mampu tetap menjadi penentu di level tertinggi bahkan pada usia 41 tahun: pada menit ke-76 ia digantikan dan menerima standingovation dari seluruh Eden Arena di Praha, dengan Kroasia menang 2-1 di Republik Ceko, berkat gol Pasalic melalui assist Perisic.



