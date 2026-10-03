Suasana penuh kemarahan dan keterkejutan menyelimuti timnas Kroasia usai kekalahan telak dari Inggris dengan skor 7-0 di kota Rijeka, yang merupakan kekalahan terbesar dalam sejarah Kroasia. Sang kapten, Luka Modric, pun melontarkan pernyataan keras yang mengkritik penampilan tim, menegaskan bahwa apa yang terjadi tidak pantas bagi timnas negaranya.

Modric, yang kembali ke susunan utama setelah absen pada pertandingan melawan Spanyol, mengatakan seusai laga: "Sulit menemukan penjelasan untuk penampilan seperti ini tanpa membicarakan gesekan, kesalahan, agresivitas, dan hilangnya kesatuan. Saya sudah berada di sini selama 20 tahun, tetapi untuk pertama kalinya saya merasa malu setelah sebuah pertandingan."

Kapten Kroasia itu menambahkan: "Kekalahan adalah hal yang bisa dimaklumi karena Inggris saat ini lebih baik dari kami, tetapi kalah dengan cara seperti ini dan merusak reputasi yang telah kami bangun selama bertahun-tahun adalah hal yang tidak bisa diterima. Saya merasa sangat malu."

Modric melanjutkan kritiknya terhadap penampilan tim dengan berkata: "Sepak bola tidak bisa dimainkan dengan cara seperti ini. Saya merasa seolah-olah kami kekurangan 4 atau 5 pemain. Ini adalah malam yang bencana, dan kami tidak boleh saling menyalahkan atau mencari kambing hitam, melainkan harus bersatu."

Kroasia dihadapkan pada pertandingan sulit melawan Spanyol di laga berikutnya, sesuatu yang disadari betul tingkat kesulitannya oleh Modric setelah kekalahan pahit ini. Ia menegaskan: "Kami harus bersatu karena pertandingan sulit lainnya sudah menanti. Kami harus menunjukkan karakter kami yang sebenarnya, serta kekecewaan, kebanggaan, keinginan, kemauan, dan kesatuan yang kami miliki. Bermain dengan cara seperti ini tidak bisa diterima."

Bintang veteran Kroasia itu menambahkan: "Hari ini kami bahkan akan kalah dari tim divisi tiga sekalipun."

Kemarahan tidak hanya datang dari Modric, karena Slaven Bilic, pelatih timnas Kroasia, membebankan tanggung jawab kekalahan ini kepada dirinya sendiri dengan berkata: "Kroasia tidak pantas mengalami ini. Tanggung jawab ada pada saya; saya adalah pelatihnya, dan ini adalah timnas negara saya. Kami akan menganalisis segala hal, tetapi beberapa hal memang tidak bisa diterima."

Bilic menekankan bahwa pertandingan melawan Spanyol merupakan kesempatan untuk mengembalikan karakter timnas, dengan berkata: "Tidak ada jalan bagi kami untuk melangkah maju selain dengan menampilkan permainan yang baik melawan Spanyol. Mudah untuk bersikap positif ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, tetapi sekaranglah saat yang tepat untuk menunjukkan kesatuan dan karakter kami."

Pelatih Kroasia itu menutup: "Konyol jika kami mengatakan bahwa kami akan mengalahkan Spanyol apa pun yang terjadi, tetapi kami harus menampilkan Kroasia yang kuat dan berani."