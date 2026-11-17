Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Mobil Kevin De Bruyne dikabarkan terlihat pada Senin malam di Oisterwijk, Brabant, tetapi 'tidak ada pembicaraan yang berlangsung', tulis Rik Elfrink dalam Eindhovens Dagblad dalam laporan yang mengejutkan.

Sejumlah orang melihat 'mobil De Bruyne' pada Senin malam di Oisterwijk, Brabant, tempat direktur PSV Marcel Brands tinggal.

Akun Instagram PSV_transfers menyelidikinya dan mengambil gambar mobil De Bruyne. Sulit untuk memverifikasi apakah gambar itu asli.

Dalam gambar tersebut, terlihat sebuah Range Rover terparkir dengan pelat nomor bertuliskan 'De Bruyne'. Di Belgia, pemilik mobil bisa memilih sendiri pelat nomornya.

Iklan Iklan

"Sebuah Range Rover dengan pelat nomor De Bruyne terlihat di Oisterwijk. Kebetulan atau ada sesuatu yang terjadi?" tulis media tersebut.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya NEC Eredivisie 10.30 PSV

"Setelah kami melihat mobil De Bruyne, mobil itu segera dipindahkan. Kebetulan? Siapa yang tahu," pungkas akun tersebut.

Menurut Elfrink, sama sekali tidak ada pembicaraan antara De Bruyne, yang sudah menyelesaikan tugasnya bersama tim nasional dan karena itu berada di Belgia, dan Brands.

Iklan

"Menurut sumber tepercaya, tidak ada pembicaraan dengan pimpinan PSV," tulis pengamat tersebut. Ia juga menegaskan bahwa klub asal Eindhoven itu masih harus mencapai kesepakatan dengan Napoli.