Seperti yang terlihat dalam rekaman jurnalis Keefe Irwin, pemain Prancis berusia 21 tahun itu dicegat oleh sejumlah pendukung The Reds sesaat setelah imbang 0-0 melawan The Cottagers dan tampak diminta memberikan tanda tangan serta berfoto dengan para fans yang hadir.

Namun, setelah percakapan singkat, Jacquet kembali masuk ke mobilnya agar tidak terus menghambat lalu lintas yang sedang berjalan. Sejumlah pendukung Liverpool tampaknya tidak terima dengan hal itu dan kemudian melontarkan caci maki kepadanya saat sang bek pergi meninggalkan lokasi.

Di media sosial, Jacquet justru mendapat dukungan dari banyak pengguna. "Ada waktu dan tempat yang tepat untuk itu, dan ini bukan salah satunya. Apa kalian ingin dia berhenti di sana dan mungkin ditegur polisi? Itu tempat yang berbahaya untuk berhenti," tulis salah satu pengguna.

Sebelumnya, pemain 21 tahun itu termasuk salah satu yang terbaik di lapangan saat bermain imbang tanpa gol melawan Fulham. Terlepas dari hasil yang mengecewakan, Jacquet dan rekan duet bek tengahnya, Virgil van Dijk, tampil dalam kondisi terbaik. Menghadapi tim asal London itu, lini belakang LFC nyaris tidak memberi peluang apa pun.

Jacquet terutama menonjol lewat aksi penyelamatan, ketika ia menyapu bola di garis gawangnya sendiri untuk menutup kesalahan kiper Alisson Becker yang sudah tak berdaya, sehingga mencegah kebobolan pada detik-detik terakhir.

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Bagaimana awal musim Liverpool?

Namun secara keseluruhan, hasil 0-0 itu tetap terlalu sedikit dari sudut pandang The Reds. Setelah tiga hasil imbang dari empat pertandingan liga pertama, tim asuhan pelatih Andoni Iraola sedikit tertahan di tempat.

Dengan enam poin, Liverpool saat ini berada di peringkat keenam klasemen, tetapi hingga akhir pekan pertandingan mereka masih bisa dilewati Brighton & Hove Albion, Manchester United, Newcastle United, dan Leeds United.