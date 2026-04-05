Mobil dan tanah... Hadiah luar biasa setelah Republik Demokratik Kongo lolos ke Piala Dunia

Presiden Kongo, Félix Tshisekedi, mengumumkan bahwa para pemain dan staf pelatih tim nasional Republik Demokratik Kongo akan menerima bonus istimewa setelah lolos ke Piala Dunia.

Timnas Kongo Demokratik mengakhiri absennya yang panjang dari putaran final Piala Dunia, yang berlangsung selama sekitar 52 tahun.

Situs "Africa Soccer" melaporkan bahwa Presiden Kongo mengadakan upacara di Istana Rakyat untuk merayakan prestasi "The Leopards".

Selama acara tersebut, Presiden Tshisekedi mengumumkan hadiah yang akan diberikan kepada para pemain dan staf teknis sebagai penghargaan atas kinerja mereka.

Setiap anggota tim akan menerima sebuah mobil Jeep baru, hadiah uang tunai, dan sebidang tanah.

Dalam pidatonya, Presiden Kongo memuji komitmen tim sepanjang perjalanan kualifikasi, menegaskan upaya besar yang telah dilakukan untuk mencapai tahap ini, dan menekankan pentingnya terus maju di masa depan.

Dia mengatakan, "Mulai sekarang, partisipasi di Piala Dunia harus menjadi hal yang rutin."

