Pelatih kepala Zamalek, Moatamed Gamal, menyatakan bahwa timnya setidaknya layak mendapatkan dua penalti dalam laga puncak melawan Al Ahly, sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada para suporter tim putih setelah kekalahan tersebut.

Al Ahly mengalahkan rival sekotanya Zamalek dengan skor 2-0 pada Minggu malam ini di Stadion Kairo, dalam pekan keenam Liga Premier Mesir.

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Moatamed Gamal mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Keberuntungan tidak berpihak kepada kami di babak pertama, dan kami kebobolan dari bola yang membentur salah satu pemain sehingga berubah arah."

Ia menambahkan: "Zamalek lebih baik di babak kedua, tetapi kami tidak mampu mengonversi peluang-peluang yang tercipta, dan kami kebobolan gol kedua. Kami akan menutup catatan pertandingan ini dan mulai fokus pada laga penting melawan Rwanda Army di Liga Champions Afrika."

Ia melanjutkan: "Saya mengubah cara bermain karena terpaksa akibat absennya beberapa pemain dan cedera, serta sakitnya Oday Dabbagh setelah ia kembali, selain cedera Adam Kayed saat pemanasan sebelum laga. Dan setidaknya, Zamalek layak mendapatkan dua penalti dalam pertandingan hari ini. Saya tidak pernah berbicara soal perangkat pertandingan, tetapi apa yang terjadi sangat aneh, dan saya berharap semua orang menyaksikan kedua insiden itu."

"Kesalahan sederhana"

Pelatih Zamalek melanjutkan: "Kami kebobolan dua gol karena kesalahan-kesalahan sederhana, dan kami akan bekerja untuk memperbaikinya agar tidak terulang. Saya memainkan Ahmed Sherif sebagai starter karena kecepatannya, dan ancaman Zamalek di babak pertama hadir berkat akselerasinya."

Menanggapi salah satu jurnalis yang menyebut kekalahan itu pahit, ia berkata: "Jangan katakan hasilnya pahit, pertandingan ini berjalan 50-50, dan hasilnya tidak berat."

Gamal menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Saya meminta maaf kepada suporter Zamalek, saya sangat ingin membuat mereka bahagia di pertandingan hari ini dengan mengalahkan Al Ahly."



