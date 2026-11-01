MLSC Surabaya dan Bandung Seri 1 2026–2027: Antusiasme sepakbola putri usia dini kian besar

MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Surabaya dan Bandung Seri 1 2026 - 2027 menyuguhkan partai puncak yang penuh keseruan pada Minggu (1/11). Di Surabaya, SDN Manukan Kulon kembali menjadi juara untuk KU 10, sedangkan SDN Kalirungkut 1/264 jadi yang terbaik di KU 12. Sementara itu, Bandung memiliki juara baru yakni SDN 075 Jatayu (KU 10) dan SDN 021 Ciporeat (KU12) dalam turnamen yang diinisiasi oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife tersebut.

MLSC Surabaya Seri 1 2026 - 2027 menghadirkan partai ulangan final seri sebelumnya di KU 10 yang mempertemukan SDN Manukan Kulon dengan SDN Dr. Sutomo V/327. Baru satu menit berjalan, SD Manukan Kulon sudah unggul lewat sontekan pemain andalan mereka, Keyvara Malayeka. Bermula di menit ke tujuh, tendangan kencang pemain bernomor 7 itu melesat ke sudut kanan gawang SDN Dr. Sutomo V/327 yang dikawal Aleysia Latifah Zahra sehingga membuat timnya unggul 2-0 di 10 menit pertama.

Tertinggal dua gol, SDN Dr. Sutomo V/327 mulai meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Shezan Azarine Fahima bisa memperkecil keadaan lewat skema tendangan jarak jauh di menit 11. Gol pemain nomor 7 kembali membumbungkan asa timnya untuk menyamakan skor menjelang akhir babak pertama. Sayang, beberapa upaya yang dihasilkan tak berhasil membuahkan angka tambahan sehingga Skor 2-1 untuk SDN Manukan Kulon bertahan hingga jeda istirahat.

Unggul di babak pertama, SDN Manukan Kulon tak mengendurkan serangan di 15 menit kedua dengan terus tampil menekan. Namun, rapatnya lini belakang lawan membuat mereka kesulitan mempertebal keunggulan. Gol tambahan untuk SDN Manukan Kulon akhirnya hadir menjelang laga usai. Ialah Annasya Eka Aprilia yang memastikan kemenangan timnya lewat sepakan kaki kanan. Skor 3-1 untuk SDN Manukan Kulon bertahan hingga peluit akhir di bunyikan.

Di pertandingan berikutnya, SDN Kalirungkut I/264 berhasil keluar sebagai juara KU 12 usai menekuk lawannya, SDN Dr. Sutomo V/327. Tampil mendominasi sejak awal laga, SDN Kalirungkut I/264 sempat kesulitan mencetak angka berkat kepiawaian penjaga gawang SDN Dr. Sutomo V/327, Nayla Nur Hafizah menghalau bola. Di babak pertama, sang kiper tercatat beberapa kali harus berjibaku mengamankan gawangnya dari serangan yang dibangun Agnia Nurul Fadhila Rohman dkk. Skor kacamata pun tak berubah sampai jeda istirahat.

Gagal mencetak gol di babak pertama, SDN Kalirungkut I/264 semakin terpacu untuk menyerang sesaat setelah peluit kick-off babak kedua dibunyikan. peluang langsung tercipta lewat kaki Agnia Nurul Fadhila Rohman lewat tendangan bebas. Sayang, sepakan kaki kirinya masih tipis melambung di atas mistar. Menjadi motor serangan tim, Agnia juga nyaris mencetak angka jika tendangannya di menit 20 tak membentur tiang.

Serangan bertubi yang dilancarkan SDN Kalirungkut I/264 akhirnya berhasil menjadi gol di menit 22. Bermaksud menetralisir serangan lawan, pemain belakang SDN Dr. Sutomo V/327 memberi backpass, Nayla Nur Hafizah gagal mengantisipasi dengan sempurna sehingga berbuah angka untuk tim lawan. Satu gol tambahan untuk SDN Kalirungkut I/264 kemudian tercipta dari kaki Almira Anindira Arisanti memanfaatkan kemelut yang terjadi di muka gawang. Dua gol dari SDN Kalirungkut I/264 hanya mampu dibalas satu SDN Dr. Sutomo V/327 lewat tendangan jarak jauh Adiba Utomo Putri satu menit jelang laga berakhir.

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Pelatih Kepala SDN Kalirungkut I/264, Rico Rochmad Kurniawan bersyukur atas kesuksesan timnya menjadi yang terbaik di KU 12 MLSC Surabaya Seri 1 2026 - 2027. Baginya, tim sudah memperlihatkan hasil kerja keras para pemain selama latihan untuk menghadapi lawan-lawan berat sejak fase penyisihan. Ia pun mempersembahkan kemenangan tersebut sebagai hadiah atas semangat juang tim asuhannya di lapangan selama kompetisi berlangsung.

“Sebenarnya lawan-lawan kami sejak babak penyisihan juga berat ya, salah satunya tim juara tahun kemarin, saya bersyukur diberi kemenangan sampai hari ini. Untuk strategi di final hari ini, memang saya punya keunggulan di beberapa pemain yang kuat secara fisik dan punya power tendangan. Jadi kepada tim, saya instruksikan untuk tidak banyak dribble, dapat bola langsung shoot. Alhamdulillah kami menang dan keberuntungan ada di tim kami,” kata Rico yang juga menjadi Guru Olahraga di SDN Kalirungkut I/264.

Dalam kesempatan yang sama, Agnia Nurul Fadhila Rohman pun bersyukur atas kemenangan timnya di MLSC Surabaya Seri 1 2026 - 2027. Menjadi salah satu motor serangan dan menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, Agnia bertekad untuk terus berlatih keras untuk mengasah dan meningkatkan kemampuannya agar bisa menjadi wakil Surabaya ke pentas internasional bersama Timnas Putri Indonesia.

“Yang pasti saya sangat senang kami bisa menang. Pertandingan hari ini sangat sulit, kiper lawan juga bagus, tapi saya bilang sama tim untuk terus semangat dan fokus. Terima kasih teman-teman karena tidak pantang menyerah di lapangan,” ujar pemain yang berpredikat top scorer MLSC Surabaya Seri 1 2026 - 2027 tersebut.

Dari Bandung, SDN 075 Jatayu jadi yang terbaik di KU 10 setelah berhasil menang tipis atas lawannya, SDN 065 Cihampelas dengan skor akhir 2-1. Dua gol SDN 075 Jatayu dicetak oleh Felisha Mikhayla Hernawan di menit 18 dan 18, sedangkan satu gol dari SDN 065 Cihampelas dibukukan oleh Nefi Putri Seftian. Sementara itu, predikat juara KU 12 MLSC Bandung Seri 1 2026 - 2027 menjadi milik SDN 021 Ciporeat. Di partai final, mereka menumbangkan perlawanan SD Pelita berkat gol Kayla Anisa Salsabila menit 12 dan Shafira Ramadhani dua menit kemudian, yang hanya mampu dibalas satu oleh Annisa Febriany pada menit ke 18.

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Antusiame dan Kualitas Makin Meningkat

MLSC Surabaya Seri 1 2026 - 2027 diikuti 23 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berstatus sebagai partisipan baru. Total, MLSC Surabaya diikuti 1.598 atlet dari 88 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan rincian 50 tim berkompetisi di KU 10 dan 94 tim bertanding di KU 12 selama enam hari penyelenggaraan sejak Selasa (27/10) di Lapangan Brawijaya dan Lapangan Bogowonto, Surabaya. Sedangkan di Bandung, MLSC Seri 1 2026 - 2027 mendapat tambahan 12 SD dan MI debutan dengan total 1.517 atlet dari 78 sekolah. Tahun ini, ada 43 tim berkompetisi di KU 10 dan 99 tim meramaikan persaingan di KU 12 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sidolig dan Lapangan Seskoad, Bandung sejak Selasa (27/10).

Program Manager MLSC, Satia Chandra Wiguna mengatakan antusiasme peserta di MLSC Seri 1 Surabaya dan Bandung kembali menjadi angin segar untuk perkembangan sepakbola putri di Indonesia. Dari sisi kualitas pun, para pemain yang berkompetisi semakin menunjukkan kematangan dalam hal kemampuan teknik. Baginya, hal tersebut menjadi indikator bahwa perkembangan sepakbola putri di Indonesia semakin menuju arah yang positif.

“Di MLSC Surabaya dan Bandung Alhamdulillah antusiasme sangat tinggi. Kualitasnya juga terlihat menonjol, bahkan di Bandung juara di KU 10 dan KU 12 adalah sekolah baru. Ini jadi tugas bagi para tim talent scouting untuk MLSC All-Stars. Semoga kami kembali bisa menjaring bibit-bibit unggul untuk dibawa ke kancah tim nasional nantinya,” ujarnya.

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Optimisme tersebut pun disambut Head Coach MLSC Extra Training Surabaya, Sai Dong dengan penuh semangat. Dia beranggapan MLSC Surabaya Seri 1 2026 - 2027 sudah melahirkan beberapa nama yang menonjol dari sisi kualitas. Hal itu menjadi tanda jika pembinaan pemain sepakbola putri usia dini sudah semakin berjalan di akar rumput. Sai Dong pun berharap peningkatan tersebut bisa memberi dampak yang lebih baik lagi untuk kemajuan timnas Indonesia di masa depan.

“Saya bersyukur sekali ada enam peserta dari Surabaya jebolan MLSC yang terpilih berlaga di Singa Cup 2026. Saya juga melihat potensi-potensi pemain muda lebih menonjol di seri tahun ini. Itu bukti bahwa Surabaya punya potensi besar untuk atlet sepak bola putri dan mereka akan masuk training untuk dipersiapkan lebih baik lagi. Itu yang harus kami syukuri bahwa ini menjadi satu hal yang positif sekali untuk pengembangan kemajuan sepakbola putri Indonesia ke depannya,” ungkap Sai Dong.

Hadir di 15 kota penyelenggaraan, MLSC Seri 1 2026 - 2027 masih menerapkan tujuh lawan tujuh tanpa ada aturan offside, dengan durasi 2 x 10 menit saat babak penyisihan sampai babak perempat final, serta 2 x 15 menit untuk laga semifinal dan final. Perubahan terjadi di KU 10 yang sebelumnya menggunakan ukuran lapangan 40 x 24 meter, kini menggunakan dimensi lapangan sama dengan KU 12, yakni 42 x 26 meter. Selain itu, regulasi batasan umur Kelompok Usia 10 tahun ditetapkan untuk kelahiran 1 Juli 2016 sampai 30 Juni 2018, sedangkan Kelompok Usia 12 Tahun bisa diikuti oleh peserta kelahiran 1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juni 2016.

Selain pertandingan tujuh vs tujuh untuk KU 10 dan KU 12, MLSC Seri 1 2026 - 2027 juga kembali menghadirkan Festival SenengSoccer untuk KU 8. Di Surabaya, kegiatan ini diikuti oleh 86 siswi dari 20 SD & MI, sementara di Bandung ada 59 peserta dari 13 SD & MI turut serta. Festival SenengSoccer menjadi ajang pengenalan sepakbola putri khusus untuk anak usia 6 - 8 tahun yang berfokus pada keceriaan tanpa adanya pertandingan kompetitif. Di Festival SenengSoccer, para siswi diajak mengikuti berbagai kegiatan interaktif yang dikemas dalam latihan teknik dasar bermain sepakbola seperti lari zig zag & rintangan, lemparan ke target, menggiring bola, melompat, dan menendang bola ke gawang.

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Daftar Pemenang MLSC Surabaya Seri 1 2026 - 2027:

Kategori Usia 10

Champion : SDN Manukan Kulon

Runner-up : SDN Dr. Sutomo V/327

Semifinalis : SDN Ketabang 1 & SDN Kalirungkut I/264

Top Scorer : Keyvara Malayeka - SDN Manukan Kulon (31 gol)

Best Player : Shezan Azarine Fahima - SDN Dr. Sutomo V/327

Best Goalkeeper : Aleysia Latifah Zahra - SDN Dr. Sutomo V/327

Fairplay Team : SDN Sememi 1

Kategori Usia 12

Champion : SDN Kalirungkut I/264

Runner-up : SDN Dr. Sutomo V/327

Semifinalis : SDN Manukan Kulon & SDN Klampis Ngasem 1

Top Scorer : Agnia Nurul Fadhila Rohman - SDN Kalirungkut I/264 (21 gol)

Best Player : Aulia Alisha Reyna Rumapar - SDN Manukan Kulon

Best Goalkeeper : Nayla Nur Hafizah - SDN Dr. Sutomo V/327

Fairplay Team : SDN Kalirungkut 1 B

Daftar Pemenang MLSC Bandung Seri 1 2026 - 2027:

Kategori Usia 10

Champion : SDN 075 Jatayu

Runner-up : SDN 065 Cihampelas

Semifinalis : SDN 091 Cibeureum Kota Bandung & MIS Darussalam

Top Scorer : Felisha Mikhayla Hernawan - SDN 075 Jatayu (15 gol), Glory Grennita Melani Utama - SDN Cipada Cikalong Wetan (15 gol), & Nefi Putri Seftian - SDN 065 Cihampelas (15 gol)

Best Player : Ravika Marwah Larasanti – MIS Darussalam

Best Goalkeeper : Balqis Azzahra Putri - SDN 065 Cihampelas

Fairplay Team : SDN Cipada Cikalong Wetan

Kategori Usia 12

Champion : SDN 021 Ciporeat

Runner-up : SD Pelita

Semifinalis : SDN 043 Cimuncang & SDN 188 Bandung Baru

Top Scorer : Naquita Syahmina Guntara - SD Pelita (22 Gol)

Best Player : Khansa Nafa Talitha - SD Pelita

Best Goalkeeper : Adzkia Nabila Habibah - SD Pelita

Fairplay Team : SDN 035 Soka