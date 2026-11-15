MLSC Seri 1 2026–2027: Ribuan peserta ramaikan Seri Malang dan Solo

MLSC Malang dan Solo Seri 1 2026 - 2027 mencapai puncaknya pada Minggu (15/11). Di Stadion Gajayana, Kota Malang, SDN Tunjungsekar 3 berhasil jadi yang terbaik di KU 10, sedangkan SDN Lowokwaru 3 mempertahankan gelar seri sebelumnya dengan merebut podium tertinggi di KU 12. Sementara itu di Solo, bertempat di Lapangan Kota Barat, turnamen yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife itu dihuni oleh juara baru yaitu MI Raudlatus Sholihin Gemolong untuk KU 10 dan MIN 9 Sragen sukses mengamankan gelar juara di KU 12.

Menyuplik jalannya babak final KU 10 di Malang, SDN Tunjungsekar 3 tampil menyerang sejak kick-off babak pertama digulirkan. Konsisten menggempur lini pertahanan lawan, SDN Tunjungsekar 3 membuka keunggulan pada menit ke-11 lewat own goal yang dilakukan pemain SDN Kedungkandang 2, Amanda Rafania Zahrifa. Bermaksud menetralisir serangan lawan, sepakan Amanda justru mengarah ke gawang sendiri. Setelahnya, SDN Tunjungsekar 3 juga sempat menciptakan beberapa peluang namun tak ada tambahan gol yang tercipta sampai babak pertama berakhir.

Di babak kedua, angin serangan tak banyak berubah. SDN Tunjungsekar 3 terus menekan untuk mencari gol tambahan. Hasilnya, Adinda Nur Qomariah berhasil memperlebar skor untuk SDN Tunjungsekar 2 lewat eksekusi penalti di menit ke-21. Skor 2-0 untuk SDN bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Sementara itu, pada laga final KU 12, Adelice Maureen Hanum Faisal menjadi motor serangan SDN Lowokwaru 3 dalam mempertahankan gelar juara MLSC Malang KU 12. Menghadapi SDN Karangbesuki 2, pemain bernomor 12 itu membukukan 9 dari 11 gol kemenangan besar SDN Lowokwaru 3 yang sukses menang dengan skor 11-0 di partai puncak.

Aksi jual beli serangan sempat terjadi di awal pertandingan. Namun, akurasi tendangan jarak jauh Adelice berhasil membawa timnya unggul 2-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, SDN Lowokwaru 3 berhasil menciptakan sembilan gol tambahan. Sepanjang 15 menit kedua, Adelice benar-benar menunjukkan kematangannya untuk menjadi pembeda di pertandingan. Aksi individu dan kecermatannya mencari posisi membuat Adelice bisa menambah tujuh gol, masing-masing pada menit ke-16, 17, 18, 20, 21, 26 dan 27. Selain itu, ia juga jadi kunci terciptanya dua gol lain yang dicetak oleh Nimita Kailla di menit ke-21 dan 31.

Pelatih SDN Lowokwaru 3, Hazmi Wardi, bersyukur timnya bisa kembali menjadi yang terbaik di MLSC Malang Seri 1 2026 - 2027 KU 12. Terlebih, persaingan tim yang ikut serta di turnamen kali ini cukup merata. Dalam pandangannya, sosok Adelice yang punya pengalaman bertanding di MLSC All-Stars dan turut jadi pemain kunci MilkLife Strikers di ajang Singa Cup 2026 tersebut, berhasil menginspirasi rekannya setimnya untuk bisa menikmati setiap pertandingan.

“Untuk pertandingan final hari ini kami memang benar-benar mempersiapkan diri karena lawan-lawan yang dihadapi juga punya melakukan pembenahan sehingga kekuatannya cukup merata. Waktu mau masuk lapangan, saya minta tim untuk menikmati permainan. Alhamdulillah para pemain bisa tampil fokus di pertandingan. Intinya kemenangan ini berkat kerja keras semua pemain, termasuk Adelice Mauren selaku kapten. Pengalaman Adelice yang baru pulang dari Singa Cup membuat tim lebih enjoy bermain di lapangan, lebih enak mainnya. Mereka benar-benar menikmati final, bermain dengan sangat spartan dengan kerja sama tim yang sangat bagus,” katanya.

Istimewa

Senada dengan sang pelatih, Kapten SDN Lowokwaru 3, Adelice Maureen Hanum Faisal, mengakui persiapan yang matang dalam menghadapi MLSC Malang Seri 1 ini menjadi faktor pembeda dalam turnamen. Baginya, persaingan tim yang bertanding di seri kali ini menjadi tantangan tersendiri. Namun, berkat kekompakan yang sudah terbangun lama, ditambah latihan intensif yang dilakukan selama masa persiapan membuat timnya lebih matang dari sisi permainan.

“Rasanya senang berhasil membawa SDN Lowokwaru 3 bisa juara satu lagi. Menurut aku lawan-lawan di seri kali ini banyak yang baru juga, jadi sebetulnya harus mempelajari lagi kekuatan lawan. Bersyukur persiapan yang dilakukan bisa membuahkan hasil dengan menang lagi di sini. Bagi aku pribadi, sekarang main jadi lebih percaya diri, terutama setelah ikut Singa Cup 2026 kemarin. Itu sangat membantu untuk meningkatkan mental karena di sana menghadapi lawan yang lebih besar dan kuat secara fisik. Pengalaman itu yang coba saya sampaikan ke tim untuk memotivasi teman-teman di lapangan untuk jangan menyerah, kita bisa,” ucap Adelice yang mencetak 44 gol sepanjang MLSC Malang Seri 1 2026-2027.

Jika di Malang SDN Lowokwaru 3 berhasil mempertahankan gelar, MLSC Solo Seri 1 2026 2027 menghadirkan juara baru untuk KU 10 dan KU 12. Di KU 10, MI Raudlatus Sholihin Gemolong menjadi juara usai menaklukkan SD Mangkubumen Wetan dengan skor 4-0. Pemain andalan MI Raudlatus Sholihin Gemolong, Khaira Tabinda Almahyra, tampil menonjol dengan mencetak hattrick di menit ke-2, 13 dan 17. Selain itu, Syakira Asyfa Mukti juga turut menyumbang gol kemenangan untuk timnya di menit ke-25. Di pertandingan lain, MIN 9 Sragen menempati podium tertinggi KU 12 berkat menang lima gol tanpa balas atas SDN 02 Malangjiwan di partai puncak. Gol kemenangan MIN 9 Sragen dicetak oleh Scolastica Zevara An Nafii dan Salsabilla Mustika Prasetiyo menit 6 dan 10, serta tiga gol yang diborong Lourinda Divya Tera Avantika di babak kedua.

Istimewa

Sinyal Positif untuk Sepak Bola Putri di Indonesia

Seperti yang terjadi di beberapa edisi MLSC Seri 1 2026 - 2027 yang sudah bergulir sebelumnya, MLSC Malang dan Solo berhasil menggaet sekolah-sekolah debutan yang baru pertama kali itu berpartisipasi. MLSC Malang diikuti 1.901 atlet dari 107 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), termasuk 15 sekolah debutan. Total, ada 176 tim yang berpartisipasi dengan rincian 67 tim di KU 10 dan 109 tim di KU 12 selama penyelenggaraan di Stadion Gajayana sejak 10 hingga 15 November 2026.

Sedangkan di Solo, ada dua sekolah debutan yang melengkapi 1.143 atlet dari 65 SD & MI bertanding di Lapangan Kota Barat dan Lapangan Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah. Rinciannya, 40 tim bertanding di KU 10 dan 70 tim bersaing di KU 12.

Program Director MLSC, Teddy Tjahjono menyebut tren meningkatnya minat sekolah-sekolah dasar di berbagai kota untuk berpartisipasi di MLSC menunjukkan perkembangan positif untuk sepak bola putri di Indonesia. Baginya, hal tersebut menjadi indikator penting dari konsistensi Bakti Olahraga Djarum Foundation menyediakan wadah dan menggerakkan akar rumput pembinaan usia dini.

“Kami mengapresiasi antusiasme luar biasa dari para peserta maupun sekolah yang terlibat pada penyelenggaraan MLSC Seri 1 tahun ini. Kehadiran 15 sekolah baru yang ikut serta di Malang, ditambah dua sekolah debutan di Solo, serta tren positif di regional-regional yang sudah berjalan adalah sinyal yang sangat positif bahwa ekosistem kompetisi ini terus bertumbuh. Pertambahan jumlah sekolah baru di berbagai daerah menunjukkan bahwa jangkauan MLSC semakin meluas dan diterima dengan sangat baik sebagai wadah pembinaan sepak bola putri usia dini di Indonesia," ujar Teddy.

Istimewa

Hal senada disampaikan Head Coach MLSC, Timo Scheunemann yang menilai antusiasme yang hadir di penyelenggaraan MLSC Seri 1 tahun ini sebagai angin segar untuk pembibitan sepak bola putri di Indonesia. Terlebih, dari segi kualitas, ia melihat adanya peningkatan yang signifikan. Coach Timo pun optimis ajang MLSC bisa menjadi gerbong yang membawa pemain-pemain sepak bola putri berkualitas

“Untuk Seri 1 di Malang kali ini ada sekitar 1.900 pemain dan ada 15 sekolah baru. Itu kabar baik untuk kita semua. Tapi bagi saya, kita jangan cuma fokus ke jumlah, tapi bagaimana sekolah-sekolah ini semakin serius untuk mengembangkan bakat-bakat pemainnya karena sudah ada wadahnya lewat MilkLIfe Soccer Challenge ini. Ini sesuatu yang sangat positif, karena memang Bakti Olahraga Djarum Foundation berkeinginan membantu PSSI untuk mendapatkan pemain terbaik di masa mendatang. Contohnya tadi, pencetak gol terbanyak, Adelice, kemarin baru dari Singapura untuk ikut Singa Cup. Dia awalnya masuk tim All-Star Malang, lalu dari situ dia terpilih untuk mewakili MilkLife di Singa Cup. Waktu di Singa Cup, dia cetak gol di final untuk membawa timnya menang 2-1. Anak Malang itu,” ujar Timo.

Tak hanya turnamen dengan skema 7 vs 7, MLSC Malang dan Solo Seri 1 2026 - 2027 juga kembali menyajikan berbagai uji ketangkasan bagi para peserta melalui Skill Challenge berupa dribbling, passing & control, three on three, shoot on target hingga penalty shoot. Kelima tantangan tersebut dihadirkan guna melihat bakat-bakat muda mengenai kemampuan dasar sepak bola untuk peserta KU 10 & KU 12.

Selain itu, ada pula Festival SenengSoccer yang dikhususkan untuk KU 8 dan menjadi ajang pengenalan sepak bola khusus untuk anak usia 6 - 8 tahun yang berfokus pada keceriaan tanpa adanya pertandingan kompetitif. Di Festival SenengSoccer, para siswi diajak mengikuti berbagai kegiatan interaktif yang dikemas dalam latihan teknik dasar bermain sepakbola seperti lari zig zag & rintangan, lemparan ke target, menggiring bola, melompat, dan menendang bola ke gawang. Di MLSC Malang Seri 1 2026 - 2027, Festival SenengSoccer diikuti oleh 132 siswi dari 27 SD & MI. Sementara itu, 102 siswi dari 21 sekolah tercatat mengikuti kegiatan serupa di Solo.

Istimewa

Daftar Pemenang MLSC Malang Seri 1 2026 - 2027:

Kategori Usia 10

Champion : SDN Tunjungsekar 3

Runner-up : SDN Kedungkandang 2

Semifinalis : SDN Percobaan 2 & SDN Bunulrejo 1

Top Scorer : Khansa Arsyilia Muhtadin - SDN Sawojajar 5 (22 gol)

Best Player : Arysana Kalatha Purwono - SDN Percobaan 2

Best Goalkeeper : Ainiya Faida Azmi - SDN Kedungkandang 2

Fairplay Team : SDN Bunulrejo 1

Kategori Usia 12

Champion : SDN Lowokwaru 3

Runner-up : SDN Karangbesuki 2

Semifinalis : SD Muhammadiyah 4 Batu & SDN 1 Sukoanyar

Top Scorer : Adelice Maureen Hanum Faisal - SDN Lowokwaru 3 (44 gol)

Best Player : Syakila Naura Putri - SDN Sawojajar 6

Best Goalkeeper : Riyada Taqiyya Amera - SD Muhammadiyah 4 Batu

Fairplay Team : SDN 1 Sukoanyar

Daftar Pemenang MLSC Solo Seri 1 2026 - 2027:

Kategori Usia 10

Champion : MI Raudlatus Sholihin Gemolong

Runner-up : SDN Mangkubumen Wetan

Semifinalis : SDN 02 Malangjiwan & SDIT Muhammadiyah Al Kautsar

Top Scorer : Deisya Azzahra Pradana - SDIT Muhammadiyah Al Kautsar (25 gol)

Best Player : Khaira Tabinda Almahyra - MI Raudlatus Sholihin Gemolong

Best Goalkeeper : Allea Shakena Arkadewi - MI Raudlatus Sholihin Gemolong

Fairplay Team : SD Ta’mirul Islam Surakarta

Kategori Usia 12

Champion : MIN 9 Sragen

Runner-up : SDN 02 Malangjiwan

Semifinalis : SDN Cemara Dua & SDIT Muhammadiyah Al Kautsar

Top Scorer : Kafiya Ratu Adsidqi - SD Djama’atul Ichwan (30 gol)

Best Player : Lourinda Divya Tera Avantika - MIN 9 Sragen

Best Goalkeeper : Humaira Nurhafidzah - SDN 02 Malangjiwan

Fairplay Team : SD Al Azhar Syifa Budi